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Бумагу сжигал, рвал, делал коллажи и скульптуры. В Лондоне открылась выставка «Пикассо и бумага»

28.01.2020 11:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. В Лондонской Королевской академии художеств открылась выставка «Пикассо и бумага». На ней представлено свыше 300 работ знаменитого художника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бумагу сжигал, рвал, делал коллажи и скульптуры. В Лондоне открылась выставка «Пикассо и бумага»

Основоположник кубизма обожал бумагу и не только рисовал на ней – он её сжигал, рвал, делал коллажи и скульптуры. На выставке можно проследить за развитием творческой карьеры мастера, которая охватывает почти 80 лет.

Бумагу сжигал, рвал, делал коллажи и скульптуры. В Лондоне открылась выставка «Пикассо и бумага»

Кроме картин, здесь представлены письма, фотографии, а также блокноты с зарисовками. Это самая полная выставка работ Пикассо на бумаге из всех, что когда-либо существовали. Продлиться она до 24 апреля. 

Бумагу сжигал, рвал, делал коллажи и скульптуры. В Лондоне открылась выставка «Пикассо и бумага»

Люди в материале: Пабло Пикассо
 
 
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Новости мира. В Лондонской Королевской академии художеств открылась выставка «Пикассо и бумага». На ней представлено свыше 300 работ знаменитого...
 
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