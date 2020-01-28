Бумагу сжигал, рвал, делал коллажи и скульптуры. В Лондоне открылась выставка «Пикассо и бумага»

Источник материала: СТВ

Новости мира. В Лондонской Королевской академии художеств открылась выставка «Пикассо и бумага». На ней представлено свыше 300 работ знаменитого художника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Основоположник кубизма обожал бумагу и не только рисовал на ней – он её сжигал, рвал, делал коллажи и скульптуры. На выставке можно проследить за развитием творческой карьеры мастера, которая охватывает почти 80 лет.





Кроме картин, здесь представлены письма, фотографии, а также блокноты с зарисовками. Это самая полная выставка работ Пикассо на бумаге из всех, что когда-либо существовали. Продлиться она до 24 апреля.



