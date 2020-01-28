|
Бумагу сжигал, рвал, делал коллажи и скульптуры. В Лондоне открылась выставка «Пикассо и бумага»
Источник материала: СТВ
Новости мира. В Лондонской Королевской академии художеств открылась выставка «Пикассо и бумага». На ней представлено свыше 300 работ знаменитого художника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Основоположник кубизма обожал бумагу и не только рисовал на ней – он её сжигал, рвал, делал коллажи и скульптуры. На выставке можно проследить за развитием творческой карьеры мастера, которая охватывает почти 80 лет.
Кроме картин, здесь представлены письма, фотографии, а также блокноты с зарисовками. Это самая полная выставка работ Пикассо на бумаге из всех, что когда-либо существовали. Продлиться она до 24 апреля.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости мира. В Лондонской Королевской академии художеств открылась выставка «Пикассо и бумага». На ней представлено свыше 300 работ знаменитого...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)