Гибель «Челленджера». Как Америка пережила большую космическую катастрофу

Источник материала: Аргументы и факты

28 января 1986 года американский космический корабль «Челленджер» потерпел катастрофу, унеся жизни семи астронавтов.

На пике могущества

В середине 1980-х годов американская космическая программа находилась на пике своего могущества. После победы в «лунной гонке» Соединённые Штаты утвердились во мнении о своём безоговорочном лидерстве в космосе.

Ещё одним доказательством этого стала программа исследования космоса при помощи кораблей многоразового использования «Спейс шаттл». Космические «челноки», эксплуатация которых началась в 1981 году, позволили выводить на орбиту большое количество полезного груза, возвращать с орбиты вышедшие из строя аппараты, а также совершать полёты с экипажем до 7 человек. Ни одна другая страна мира не располагала на тот момент подобными технологиями.

В отличие от СССР, пилотируемая программа США не знала катастроф с человеческими жертвами во время полётов. Более 50 экспедиций подряд завершились благополучно. И у руководства страны, и у простых обывателей сложилось мнение, что надёжность американской космической техники служит абсолютной гарантией безопасности.

Появилась мысль о том, что в новых условиях в космос может слетать любой желающий, обладающий нормальным здоровьем и прошедший не слишком тяжёлый и длительный курс тренировок.

«Учитель в космосе»

У президента США Рональда Рейгана появилась идея отправить в космос обычного школьного учителя. Педагог должен был провести с орбиты несколько уроков для повышения интереса детей к математике, физике, географии, а также науке и исследованию космоса.

В США был объявлен конкурс «Учитель в космосе», на который поступило 11 тысяч заявок. Во второй тур попало 118 кандидатов, по два от каждого штата и подвластных территорий.

Окончательные итоги конкурса оглашались торжественно, в Белом доме. Вице-президент США Джордж Буш 19 июля 1985 года объявил: победителем стала 37-летняя Шарон Криста МакОлифф, второе место заняла 34-летняя Барбара Морган. Криста стала основным кандидатом на полёт, Барбара — её дублёром.

Криста МакОлифф, мать двоих детей, преподававшая в средней школе историю, английский язык и биологию, во время оглашения итогов конкурса плакала от счастья. Её мечта сбылась.

Близким, у которых гордость за Кристу перемежалась с тревогой, она объясняла: «Это же НАСА, если даже что-то пойдёт не так, они смогут всё исправить в последний момент».

После прохождения трёхмесячной программы подготовки Криста МакОлифф была включена в экипаж корабля «Челленджер», который должен был отправиться на орбиту в январе 1986 года.

Юбилейный старт

Полёт «Челленджера» должен был стать юбилейным, 25-м стартом в рамках программы «Спейс шаттл». Специалисты стремились увеличить количество экспедиций на орбиту — ведь баснословные деньги на реализацию проекта были выделены с расчётом на то, что со временем «челноки» окупятся и начнут приносить прибыль. Для того чтобы этого добиться, планировалось к 1990 году выйти на показатель в 24 полёта в год. Именно поэтому руководителей программы крайне раздражали слова специалистов о серьёзных недостатках, имеющихся в конструкции кораблей. Мелкие неисправности приходилось ликвидировать практически перед каждым стартом, и возникали опасения, что рано или поздно всё может закончиться большой бедой.

К осторожным голосам в НАСА не прислушивались. Что может случиться с лучшей космической техникой в мире?

В состав экипажа экспедиции STS-51L, помимо Кристы МакОлифф, входили командир Фрэнсис Скоби, первый пилот Майкл Смит, а также астронавты Эллисон Онидзука, Джудит Резник, Роналд Макнейр и Грегори Джарвис.

Помимо школьных уроков с орбиты, в программу миссии входили вывод на орбиту спутников и наблюдение за кометой Галлея.

Первоначально старт с космодрома на мысе Канаверал был назначен на 22 января, однако затем несколько раз переносился, пока новой датой не стал день 28 января.

В то утро также возникло подозрение, что полёт придётся перенести — во Флориде сильно похолодало, температура опустилась ниже нуля, и на площадке запуска появилось обледенение. Руководство решило не отменять старт, а просто перенести его на пару часов. При новом осмотре выяснилось, что лёд начал таять, и добро на старт было получено.

«Критическая ситуация»

Окончательно старт был назначен на 11:38 по местному времени 28 января 1986 года. На космодроме собрались родные и друзья астронавтов, коллеги и ученики Кристы МакОлифф, ждавшие момента, когда первая учительница отправится в космическое путешествие.

В 11:38 «Челленджер» стартовал с космодрома на мысе Канаверал. На трибунах, где находилась публика, началось ликование. Телевизионная камера крупным планом показывала лица родителей Кристы МакОлифф, провожавших дочь в полёт, — они улыбались, радуясь, что мечта их девочки стала реальностью.

Всё происходящее на космодроме комментировал диктор.

Через 52 секунды после старта «Челленджер» приступил к максимальному ускорению. Командир корабля Фрэнсис Скоби подтвердил начало ускорения. Это были последние слова, прозвучавшие с борта «челнока».

На 73-й секунде полёта наблюдавшие за стартом зрители увидели, как «Челленджер» исчез в белом облаке взрыва.

Зрители поначалу не поняли, что случилось. Кто-то испугался, кто-то восхищённо зааплодировал, полагая, что всё происходит по программе полёта.

Казалось, что диктор тоже считает, что всё в порядке. «1 минута 15 секунд. Скорость корабля 2900 футов в секунду. Пролетел расстояние в девять морских миль. Высота над землёй — семь морских миль», — продолжать говорить ведущий.

Как потом выяснилось, диктор не смотрел на экран монитора, а читал ранее составленный сценарий старта. Спустя пару минут он объявил о «критической ситуации», а затем сказал страшные слова: «„Челленджер“ взорвался».

Без шансов на спасение

Но к этому моменту зрители уже всё поняли — в Атлантический океан с неба падали обломки того, что совсем недавно было самым современным космическим кораблём в мире.

Была начата поисково-спасательная операция, хотя спасательной её изначально именовали лишь формально. Корабли проекта «Спейс шаттл», в отличие от советских «Союзов», не были оборудованы системами аварийного спасения, которые могли бы спасти жизнь астронавтам во время старта. Экипаж был обречён.

Операция по подъёму обломков, упавших в Атлантический океан, продолжалась до 1 мая 1986 года. Всего было поднято около 14 тонн обломков. Около 55% челнока, 5% кабины и 65% полезной нагрузки осталось на дне океана.

Кабину с астронавтами подняли 7 марта. Выяснилось, что после разрушения конструкций корабля более прочная кабина уцелела и несколько секунд продолжала подниматься вверх, после чего началось падение с большой высоты.

Установить точно момент гибели астронавтов не удалось, но известно, что как минимум двое — Эллисон Онидзука и Джудит Резник — пережили сам момент катастрофы. Эксперты обнаружили, что ими были включены персональные приборы подачи воздуха. Что было дальше, зависит от того, была ли разгерметизирована кабина после разрушения «челнока». Так как персональные приборы подают воздух не под давлением, то при разгерметизации экипаж вскоре потерял сознание.

Если же кабина оставалась герметичной, то астронавты погибли при ударе о поверхность воды на скорости 333 км/ч.

Американский «авось»

Америка пережила глубочайший шок. Полёты по программе «Спейс шаттл» были приостановлены на неопределённый срок. Для расследования крушения президентом США Рональдом Рейганом была назначена специальная комиссия под руководством государственного секретаря Уильяма Роджерса.

Выводы комиссии Роджерса оказались не меньшим ударом по престижу НАСА, чем сама катастрофа. В качестве решающего фактора, приведшего к трагедии, были названы недостатки корпоративной культуры и процедуры принятия решений.

Разрушение летательного аппарата было вызвано повреждением уплотнительного кольца правого твердотопливного ускорителя при старте. Повреждение кольца стало причиной прогорания отверстия в боку ускорителя, из которого в сторону внешнего топливного бака била реактивная струя. Это привело к разрушению хвостового крепления правого твердотопливного ускорителя и несущих структур внешнего топливного бака. Элементы комплекса стали смещаться относительно друг друга, что привело к его разрушению в результате действия нештатных аэродинамических нагрузок.

О дефектах уплотнительных колец, как показало расследование, в НАСА знали с 1977 года — задолго до первого полёта по программе «Спейс шаттл». Но вместо внесения необходимых изменений НАСА восприняло проблему как допустимый риск отказа оборудования. То есть, говоря проще, специалисты ведомства, загипнотизированные прошлыми успехами, понадеялись на американский «авось». Такой подход стоил жизни 7 астронавтам, не говоря уже о миллиардных финансовых потерях.

21 год спустя

Программа «Спейс шаттл» была возобновлена спустя 32 месяца, но прежнего доверия к ней уже не было. Об окупаемости и прибыли речь уже не шла. Рекордным для программы так и остался 1985 год, когда было совершено 9 полётов, а после гибели «Челленджера» о планах довести количество стартов до 25–30 в год уже не вспоминали.

После катастрофы 28 января 1986 года НАСА закрыло программу «Учитель в космосе» и дублёр Кристы МакОлифф Барбара Морган вернулась к преподаванию в школе. Однако всё пережитое заставляло учительницу мечтать довести начатое дело до конца. В 1998 году она снова была зачислена в отряд астронавтов и в 2002 году получила назначение в качестве специалиста полёта в экипаж шаттла STS-118, миссия которого к МКС планировалась на ноябрь 2003 года.

Однако 1 февраля 2003 произошла вторая катастрофа «челнока» — при спуске с орбиты погиб космический корабль «Колумбия» с 7 астронавтами на борту. Полёт Барбары Морган был отложен.

И всё-таки она отправилась в космос. 8 августа 2007 года, через 21 год после гибели «Челленджера», учительница Барбара Морган достигла орбиты на корабле «Индевор». Во время своего полёта она провела несколько сеансов связи со школьными классами, в том числе и со школой МакКолл-Доннелли, где она преподавала долгое время. Таким образом, она закончила проект, которому не суждено было реализоваться в 1986 году.