Ставки по кредитам населению достигли исторического минимума

В ноябре 2019 года она составляла 8,62%, а в декабре 2018 года — 8,69%.





Весьма существенно в декабре 2019 года снизились и ставки по новым рублевым кредитам физическим лицам на срок свыше 1 года: до 9,66% годовых с 10,9% годовых в ноябре 2019 года и 10,13% годовых в декабре 2018 года.





Проценты по рублевым кредитам предприятий также сократились, но не так сильно. В частности, средняя ставка по новым кредитам юридическим лицам на срок до 1 года снизилась до 10,63% с 10,88% в декабре 2018 года.





По сравнению с ноябрем 2019 года, когда данная ставка равнялась 11,15% годовых, снижение оказалось намного более существенным. В то же время, аналогичная ставка по долгосрочным кредитам предприятиям в декабре 2019 года опустилась всего до 10,24% с 10,3% в ноябре того же года и 10,42% в декабре 2018 года.





Несмотря на то, что Нацбанк в 2019 году снизил ставку рефинансирования с 10% до 9%, ставки по депозитам населения в белорусских рублях в декабре 2019 года оказались примерно на уровне годичной давности.









А именно, средняя ставка по новым рублевым вкладам физических лиц на срок до 1 года в декабре снизилась до 8,7% годовых с 8,79% в ноябре того же года. Но в декабре 2018 года данная ставка равнялась 8,67% годовых, то есть за год она практически не изменилась.





Средняя ставка по новым рублевым вкладам населения на срок свыше 1 года, в декабре прошлого года опустилась до 11,74% годовых с 12,06% в ноябре. Она оказалась немного ниже аналогичной ставки в декабре 2018 года, когда та равнялась 11,9% годовых.





Если проценты по рублевым вкладам населения в 2019 году снизились, то средняя ставка по новым вкладам юридических лиц на срок свыше 1 года в декабре 2019 года выросла до 8,15% годовых с 7,04% в декабре 2018 года и 7,8% в ноябре 2018 года.





В то же время, средняя ставка по краткосрочным рублевым вкладам предприятий в декабре 2019 года составила всего 6,83% годовых и оказалась ниже, чем в декабре 2018 года, когда она равнялась 6,91% годовых.





Средняя ставка по вкладам физических лиц до востребования в декабре 2019 года выросла до 0,83% годовых с 0,23% в ноябре прошлого года и 0,57% годовых в декабре позапрошлого года.