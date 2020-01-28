Стало известно, когда Азаренко вернется в тур

Источник материала: Tut.by

Экс первая ракетка мира Виктория Азаренко в феврале вернется в тур, передает tribuna. Она должна сыграть на февральском турнире в Монтеррее и в марте в Индиан-Уэллс.



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Канадская журналистка Стефани Майлс также подтвердила, что январские турниры в Австралии белоруска пропустила, поскольку должна была находиться в Лос-Анджелесе, чтобы вести судебное разбирательство по поводу опеки над сыном.

Напомним, по этой причине она не могла выехать за пределы США. Судебный процесс идет с 2017 года и находится на заключительном этапе.

Ранее бывший тренер Азаренко объяснил причину расставания с белоруской. Теперь он работает с Осакой.