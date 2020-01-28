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Стало известно, когда Азаренко вернется в тур
Источник материала: Tut.by
Экс первая ракетка мира Виктория Азаренко в феврале вернется в тур,
Канадская журналистка Стефани Майлс также подтвердила, что январские турниры в Австралии белоруска пропустила, поскольку должна была находиться в Лос-Анджелесе, чтобы вести судебное разбирательство по поводу опеки над сыном.
Напомним, по этой причине она не могла выехать за пределы США. Судебный процесс идет с 2017 года и находится на заключительном этапе.
Ранее бывший тренер Азаренко
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Она должна сыграть на февральском турнире в Монтеррее.
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