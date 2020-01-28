Время и деньги. Почему будущая пенсия почти не зависит от текущего дохода

Источник материала: Аргументы и факты

Один всю жизнь – на трёх работах, другой «плевал в потолок» и не напрягался. А пенсия почти одинаковая. Как такое возможно? Разбирается «АиФ».

Портал социальной защиты Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь предлагает полезный инструмент – пенсионный калькулятор. Можно рассчитать условный размер пенсии исходя из введённых параметров о стаже, индивидуальном коэффициенте заработка.

Считаем пенсию по возрасту для мужчины со стажем работы 25 лет и индивидуальным коэффициентом заработка*, равным 1. Система выдаёт результат – пенсия составит приблизительно 340 рублей.

СПРАВКА *Коэффициент заработка представляет собой среднее арифметическое соотношение индивидуального заработка за каждый месяц в установленном периоде до назначения пенсии (в 2019 году (год назначения пенсии) – за каждый месяц последних 25 лет стажа работы) со средней заработной платой работников в республике в тех же месяцах. Например, если в течение последних 25 лет работы средняя заработная плата человека была на уровне средней заработной платы работников в республике, то индивидуальный коэффициент заработка будет равен 1.0.

Теперь увеличиваем коэффициент заработка вдвое, оставляя все те же параметры. Пенсия вырастает на 60 рублей. Меняем коэффициент на 3, и пенсия вырастает до 450 рублей, то есть плюс 50 руб. Однако, чтобы получить такой высокий коэффициент, надо последние четверть века зарабатывать втрое больше, чем в среднем по стране. В наших реалиях это, например, не 1000 рублей, а 3000 руб.

Получается, что зарплата (а значит, и нагрузка) может увеличиться в три раза, а пенсия – только на 110 рублей?

Выводов из этого напрашивается два. Первый – если вы пенсионер и у вас невысокая пенсия, скорее всего, это не потому, что вы плохо или мало работали.

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Теневой сектор

Второй вывод дискуссионный. После того как человек наработал необходимый минимум, гарантирующий ему хотя бы 350 руб. в месяц, он теряет мотивацию «стараться» на пенсию дальше. Теоретически это может способствовать развитию так называемого «серого» сектора экономики. Работник оказывается в ситуации, когда дальнейшее увеличение дохода не слишком влияет на его пенсию. В то же время для работодателя рост зарплаты приводит к увеличению размера отчислений в фонд соцзащиты. У обеих сторон возникает соблазн перейти на «расчёты в конвертах». Если соблазн есть, обязательно найдутся те, кто ему поддастся.

Расчёты «АиФ» прокомментировал кандидат экономических наук Михаил ЗАЛЕССКИЙ:

- Пример из жизни: у меня три двоюродных брата. Один работал инженером, другой - программистом, третий занимал высокие посты в различных структурах. Доходы у всех существенно различались. Мы вышли на пенсию примерно в одно время. Пенсия у всех почти одинаковая.

По мнению экономиста, эта «уравниловка» объясняется спецификой, действующей в Беларуси ещё со времён СССР солидарной пенсионной системы.

- Она ориентирована на существование персональных пенсий, которые учитывают определённый социальный статус. Например, пенсия плохого министра всегда будет выше, чем у самого классного прораба.

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Все умеют считать

- Другой пример. Пертурбации 90-х привели к тому, что у меня выпали пару лет стажа, - продолжает эксперт. - Мне позвонили из пенсионного фонда и посоветовали обратиться в суд для «восстановления». Объяснили, как это сделать. Выяснилось: если я сделаю так, как мне советуют, моя пенсия вырастет… на 10 руб. в месяц. Я отказался, потому что здоровье дороже.

В Беларуси государство идёт навстречу пенсионерам в части восстановления стажа. Есть социальное взаимодействие. Но оно часто не работает, потому что все умеют считать. Люди понимают, сколько инстанций придётся обойти ради лишних 5-10 рублей. И то же касается работников предпенсионного возраста. Люди задаются риторическим вопросом: какой мне смысл надрываться, если пенсия почти не изменится?