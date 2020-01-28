Время и деньги. Почему будущая пенсия почти не зависит от текущего дохода

Один всю жизнь – на трёх работах, другой «плевал в потолок» и не напрягался. А пенсия почти одинаковая. Как такое возможно? Разбирается «АиФ».
Портал социальной защиты Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь предлагает полезный инструмент – пенсионный калькулятор. Можно рассчитать условный размер пенсии исходя из введённых параметров о стаже, индивидуальном коэффициенте заработка.
Считаем пенсию по возрасту для мужчины со стажем работы 25 лет и индивидуальным коэффициентом заработка*, равным 1. Система выдаёт результат – пенсия составит приблизительно 340 рублей.
Теперь увеличиваем коэффициент заработка вдвое, оставляя все те же параметры. Пенсия вырастает на 60 рублей. Меняем коэффициент на 3, и пенсия вырастает до 450 рублей, то есть плюс 50 руб. Однако, чтобы получить такой высокий коэффициент, надо последние четверть века зарабатывать втрое больше, чем в среднем по стране. В наших реалиях это, например, не 1000 рублей, а 3000 руб.
Получается, что зарплата (а значит, и нагрузка) может увеличиться в три раза, а пенсия – только на 110 рублей?
Выводов из этого напрашивается два. Первый – если вы пенсионер и у вас невысокая пенсия, скорее всего, это не потому, что вы плохо или мало работали.
Теневой сектор
Второй вывод дискуссионный. После того как человек наработал необходимый минимум, гарантирующий ему хотя бы 350 руб. в месяц, он теряет мотивацию «стараться» на пенсию дальше. Теоретически это может способствовать развитию так называемого «серого» сектора экономики. Работник оказывается в ситуации, когда дальнейшее увеличение дохода не слишком влияет на его пенсию. В то же время для работодателя рост зарплаты приводит к увеличению размера отчислений в фонд соцзащиты. У обеих сторон возникает соблазн перейти на «расчёты в конвертах». Если соблазн есть, обязательно найдутся те, кто ему поддастся.
Расчёты «АиФ» прокомментировал кандидат экономических наук Михаил ЗАЛЕССКИЙ:
- Пример из жизни: у меня три двоюродных брата. Один работал инженером, другой - программистом, третий занимал высокие посты в различных структурах. Доходы у всех существенно различались. Мы вышли на пенсию примерно в одно время. Пенсия у всех почти одинаковая.
По мнению экономиста, эта «уравниловка» объясняется спецификой, действующей в Беларуси ещё со времён СССР солидарной пенсионной системы.
- Она ориентирована на существование персональных пенсий, которые учитывают определённый социальный статус. Например, пенсия плохого министра всегда будет выше, чем у самого классного прораба.
Все умеют считать
- Другой пример. Пертурбации 90-х привели к тому, что у меня выпали пару лет стажа, - продолжает эксперт. - Мне позвонили из пенсионного фонда и посоветовали обратиться в суд для «восстановления». Объяснили, как это сделать. Выяснилось: если я сделаю так, как мне советуют, моя пенсия вырастет… на 10 руб. в месяц. Я отказался, потому что здоровье дороже.
В Беларуси государство идёт навстречу пенсионерам в части восстановления стажа. Есть социальное взаимодействие. Но оно часто не работает, потому что все умеют считать. Люди понимают, сколько инстанций придётся обойти ради лишних 5-10 рублей. И то же касается работников предпенсионного возраста. Люди задаются риторическим вопросом: какой мне смысл надрываться, если пенсия почти не изменится?