Беларусбанк начал выдавать льготные кредиты на все автомобили Geely

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Есть возможность увеличить сумму кредита, включив в совокупный доход кредитополучателя доходы поручителя.

Размер процентной ставки за пользование кредитом в течение льготного периода кредитования (18/24/36 месяцев) составляет не менее 3,9% годовых ( ставка рефинансирования минус 5,1 п.п.). В дальнейшем процентная ставка устанавливается в размере ставки рефинансирования, увеличенной на фиксированную величину (ставка в настоящее время составляет 12,47% годовых).

Выбор льготного периода кредитования осуществляется в зависимости от внесенной суммы собственных средств на покупку авто: чем больше сумма, тем больше льготный период кредитования.

При этом Беларусбанк готов предоставить кредит на полную стоимость приобретаемого автомобиля. В этом случае льготный период кредитования по сниженной ставке составит 18 месяцев. Если за счет собственных средств оплачивается 10% стоимости автомобиля, то сниженная ставка действует 2 года; если оплатить самостоятельно 25% стоимости авто – 3 года.

В банке также сообщили, что в преддверие празднования 75-летия освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Победы в Великой Отечественной войне, а также с целью поддержки инвалидов и многодетных семей, Беларусбанк предлагает с 3 февраля 2020 года особые условия кредитования для ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов I или II группы, родителей многодетных семей. Размер процентной ставки за первый год пользования кредитом для данных категории кредитополучателей составит всего 0,01%.