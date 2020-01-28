В сфере особого внимания: новостройки для здоровья и формирование комфортной среды для жизни людей

Источник материала: Вороновская газета

Открытие современной больницы и спортивного комплекса в Островце, двух объектов торговли в гродненском микрорайоне Колбасино, благоустройство поселков городского типа, намеченное на 2020 год, наведение порядка на территории бывшего военного городка в микрорайоне Фолюш областного центра – эти и другие вопросы создания комфортной среды для жителей Гродненщины обсудили на оперативном совещании в облисполкоме под руководством председателя областного исполнительного комитета Владимира Кравцова.

Лечебное учреждение на пять корпусов и более 380 коек в городе атомщиков станет крупным межрегиональным медицинским центром, куда смогут обращаться за врачебной помощью жители близлежащих районов Гродненской, Минской и Витебской областей. Многопрофильная современная больница оснащается высокотехнологичным медицинским оборудованием, укомплектована штатом высококвалифицированных специалистов. Здесь можно будет пройти компьютерную и магнитно-резонансную томографию, будет работать отделение рентгенэндоваскулярной хирургии, будут выполняться малоинвазивные операции, развернутся межрайонные медицинские центры – травматологический, кардиологический, реабилитационный, центры оперативной гинекологии и лучевой диагностики.

Уже на этой неделе медучреждение начнет осваивать новые корпуса, а в феврале планируется торжественное открытие больницы.

– О возможностях этого уникального для райцентра учреждения здравоохранения нужно широко рассказывать людям, – поручил губернатор. – Жители не только Островецкого, но и ближних районов должны знать, какими медицинскими услугами они смогут воспользоваться. Отлично оснащенная больница должна эффективно работать на здоровье наших людей.

комплексе создана безбарьерная среда. Рядом – площадки для мини-футбола, волейбола, баскетбола, воркаута. В спортивном комплексе, который также готовится принять посетителей в феврале, оборудованы универсальный спортзал для мини-футбола, баскетбола и волейбола, зал борьбы, два фитнес-зала и современный тренажерный зал, есть бассейн, сауна, фитнес-кафе. Всоздана безбарьерная среда. Рядом – площадки для мини-футбола, волейбола, баскетбола, воркаута.

Губернатор обратил внимание на необходимость в ближайшее время еще раз провести обследование неиспользуемых зданий и сооружений в микрорайоне Фолюш.

– Нельзя допускать людей в пустующие помещения, это вопрос безопасности, ведь рядом находится крупный жилой массив, – подчеркнул Владимир Кравцов. – Территорию нужно привести в порядок, усилить меры безопасности, в том числе с привлечением сил милиции.

В недалекой перспективе непригодные к дальнейшей эксплуатации постройки будут сносить.

На совещании поручено без промедления начинать работу по комплексному благоустройству поселков городского типа Козловщина и Любча, которое запланировано на текущий год.

– Особенно важно оперативно подготовить необходимую документацию для ремонта и реконструкции объектов, чтобы выполнить все намеченное в определенные сроки, – поручил губернатор.