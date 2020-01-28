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В сфере особого внимания: новостройки для здоровья и формирование комфортной среды для жизни людей

28.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В сфере особого внимания: новостройки для здоровья и формирование комфортной среды для жизни людей

Открытие современной больницы и спортивного комплекса в Островце, двух объектов торговли в гродненском микрорайоне Колбасино, благоустройство поселков городского типа, намеченное на 2020 год, наведение порядка на территории бывшего военного городка в микрорайоне Фолюш областного центра – эти и другие вопросы создания комфортной среды для жителей Гродненщины обсудили на оперативном совещании в облисполкоме под руководством председателя областного исполнительного комитета Владимира Кравцова.
Лечебное учреждение на пять корпусов и более 380 коек в городе атомщиков станет крупным межрегиональным медицинским центром, куда смогут обращаться за врачебной помощью жители близлежащих районов Гродненской, Минской и Витебской областей. Многопрофильная современная больница оснащается высокотехнологичным медицинским оборудованием, укомплектована штатом высококвалифицированных специалистов. Здесь можно будет пройти компьютерную и магнитно-резонансную томографию,  будет работать отделение рентгенэндоваскулярной хирургии, будут выполняться малоинвазивные операции, развернутся межрайонные медицинские центры – травматологический, кардиологический, реабилитационный, центры оперативной гинекологии и лучевой диагностики.
 
Уже на этой неделе медучреждение начнет осваивать новые корпуса, а в феврале планируется торжественное открытие больницы.
 
 О возможностях этого уникального для райцентра учреждения здравоохранения нужно широко рассказывать людям, – поручил губернатор. – Жители не только Островецкого, но и ближних районов должны знать, какими медицинскими услугами они смогут воспользоваться. Отлично оснащенная больница должна эффективно работать на здоровье наших людей.
 
В спортивном комплексе, который также готовится принять посетителей  в феврале, оборудованы универсальный спортзал для мини-футбола, баскетбола и волейбола, зал борьбы, два фитнес-зала и современный тренажерный зал, есть бассейн, сауна, фитнес-кафе. В комплексе создана безбарьерная среда. Рядом – площадки для мини-футбола, волейбола, баскетбола, воркаута.
 
Губернатор обратил внимание на необходимость в ближайшее время еще раз провести обследование неиспользуемых зданий и сооружений в микрорайоне Фолюш.
 
– Нельзя допускать людей в пустующие помещения, это вопрос безопасности, ведь рядом находится крупный жилой массив, – подчеркнул Владимир Кравцов. – Территорию нужно привести в порядок, усилить меры безопасности, в том числе с привлечением сил милиции.
 
В недалекой перспективе непригодные к дальнейшей эксплуатации постройки будут сносить.
 
На совещании поручено без промедления начинать работу по комплексному благоустройству поселков городского типа Козловщина и Любча, которое запланировано на текущий год.
 

– Особенно важно оперативно подготовить необходимую документацию для ремонта и реконструкции объектов, чтобы выполнить все намеченное в определенные сроки, – поручил губернатор.

 
Лилия НОВИЦКАЯ.
https://grodnonews.by
 
 
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Открытие современной больницы и спортивного комплекса в Островце, двух объектов торговли в гродненском микрорайоне Колбасино, благоустройство поселков...
 
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