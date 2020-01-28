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Виталий Анисько о чемпионате Беларуси по шашкам-64: «У мужчынскім турніры без сенсацый»

28.01.2020 12:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске продолжается чемпионат страны по шашкам-64 среди мужчин и женщин, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Виталий Анисько о чемпионате Беларуси по шашкам-64: «У мужчынскім турніры без сенсацый»


За звание лучших в высшей лиге сражаются 26 спортсменов: 14 мужчин и 12 женщин. Напомним, чемпионат проводится по круговой системе. Мужчины пройдут 11 туров, женщины – 12. После 4-х раундов уже обозначились фавориты, но состав участников в этом году сильный, а потому интрига будет сохраняться.

Виталий Анисько о чемпионате Беларуси по шашкам-64: «У мужчынскім турніры без сенсацый»

Виталий Анисько, председатель Белорусской федерации шашек:
У мужчынскім турніры, у прынцыпе, без сенсацый. Зараз лідзіруе чэмпіён свету Ігар Міхальчанка з Ваўкавыску. Ён дзве партыі выйграў, дзве нічыі. Пакуль ён аднаасобна на першым месцы. За ім даволі вялікая група праследвальнікаў. Там вельмі плотная барацьба зараз.
Што тычыцца жанчын, зараз упэўнена ідзе на першым месцы малады майстар спорта з Мінску Вікторыя Нікалаева. Ёй усяго 14 год.

Виталий Анисько о чемпионате Беларуси по шашкам-64: «У мужчынскім турніры без сенсацый»


На кону у участников соревнований не только медали: этот турнир служит отбором к чемпионату Европы, который пройдет в сентябре в Эстонии. Чемпионы страны по шашкам-64 будут определены уже 2 февраля.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске продолжается чемпионат страны по шашкам-64 среди мужчин и женщин, сообщили в программе «СТВ-Спорт». За звание лучших в высшей лиге...
 
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Единство
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