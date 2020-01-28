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Виталий Анисько о чемпионате Беларуси по шашкам-64: «У мужчынскім турніры без сенсацый»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске продолжается чемпионат страны по шашкам-64 среди мужчин и женщин, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Виталий Анисько, председатель Белорусской федерации шашек:
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Новости Беларуси. В Минске продолжается чемпионат страны по шашкам-64 среди мужчин и женщин, сообщили в программе «СТВ-Спорт». За звание лучших в высшей лиге...
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