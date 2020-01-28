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Утверждены санитарно-эпидемиологические требования к отдельным объектам, потенциально опасным для населения

28.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Утверждены санитарно-эпидемиологические требования к отдельным объектам, потенциально опасным для населения

 Совет Министров постановлением №42 от 24 января 2020 года утвердил специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации объектов агропромышленного комплекса и промышленности, деятельность которых потенциально опасна для населения, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Речь в частности идет об объектах по производству средств защиты растений, агрохимикатов и минеральных удобрений, асфальтобетонных смесей, стеклопластика и стекловолокон, шин, бытовой химии, лекарств, производству и переработке черных и цветных металлов. Также установлены требования к объектам по добыче и обогащению рудных и нерудных полезных ископаемых, объектам, на которых осуществляется механическая, термическая и плазменная обработка металлов, пайка изделий сплавами (в том числе содержащими свинец) и проч.

При этом уточняется, что данные требования не распространяются на объекты промышленности по переработке сельхозпродукции, продовольственного сырья и производству пищевой продукции.

Согласно постановлению, государственный санитарный надзор за соблюдением специфических санитарно-эпидемиологических требований должен осуществляться при размещении и эксплуатации объектов в порядке, установленном законодательством.

Объекты производственной инфраструктуры, а также работы и услуги, представляющие потенциальную опасность для жизни и здоровья населения, осуществляемые на этих объектах, должны проходить государственную санитарно-гигиеническую экспертизу.

Право разъяснять вопросы применения специфических санитарно-эпидемиологических требований, утвержденных постановлением, предоставлено Министерству здравоохранения.

Ключевые положения документа вступают в силу после его официального опубликования.

https://www.belta.by

 
 
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 Совет Министров постановлением №42 от 24 января 2020 года утвердил специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации объектов...
 
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