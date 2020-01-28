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В феврале возобновят ремонт путепровода в Могилеве. Что там еще будут делать

28.01.2020 11:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Работы по завершению строительства путепровода на улице Первомайской в Могилеве возобновят в феврале, пишет Mogilevnews.by. К лету планируют закончить полностью.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

По словам генерального директора управления коммунальных предприятий Михаила Голушкова, нужно еще установить ограждение и освещение, а также добавить гранитные элементы украшения.

Перильное ограждение уже заказано, придет в конце марта. На поставку гранита договариваются, как и на световые мачты — они будут дизайнерскими. После установки освещения на проезжей части моста положат чистовой слой асфальта, а потом завершат благоустройство самого путепровода и подъездов к нему.

Чиновники уже распланировали городской бюджет таким образом, чтобы деньги на путепровод были.


Так выглядел мост до начала ремонта. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

100-летний мост на улице Первомайской в районе улиц Стасова и Вокзальной закрыли на реконструкцию 3 сентября. По оценкам специалистов, путепровод над железными путями остро нуждался в срочном ремонте — ресурс его был практически исчерпан.

В процессе реконструкции решили изменить габариты моста так, чтобы он стал выше и в два раза шире. Просто в будущем железная дорога намерена провести электрификацию движения поездов.

После реконструкции мост стал выше на 60 см, его проезжая часть составила 14 метров и стала четырехполосной. Вместе с пешеходными дорожками ширина моста достигнет 20 м 10 см. Проезжую часть на подъезде к нему тоже расширили.

Движение по мосту открыли 7 ноября 2019 года. Асфальт на мосту положили «черновой» — чтобы он пролежал до весны, когда его заменят.

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Теги: Могилев
 
 
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