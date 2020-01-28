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В феврале возобновят ремонт путепровода в Могилеве. Что там еще будут делать
Источник материала: Tut.by
Работы по завершению строительства путепровода на улице Первомайской в Могилеве возобновят в феврале,
По словам генерального директора управления коммунальных предприятий Михаила Голушкова, нужно еще установить ограждение и освещение, а также добавить гранитные элементы украшения.
Перильное ограждение уже заказано, придет в конце марта. На поставку гранита договариваются, как и на световые мачты — они будут дизайнерскими. После установки освещения на проезжей части моста положат чистовой слой асфальта, а потом завершат благоустройство самого путепровода и подъездов к нему.
Чиновники уже распланировали городской бюджет таким образом, чтобы деньги на путепровод были.
100-летний мост на улице Первомайской в районе улиц Стасова и Вокзальной
В процессе реконструкции решили изменить габариты моста так, чтобы он стал выше и в два раза шире. Просто в будущем железная дорога намерена провести электрификацию движения поездов.
После реконструкции мост стал выше на 60 см, его проезжая часть составила 14 метров и стала четырехполосной. Вместе с пешеходными дорожками ширина моста достигнет 20 м 10 см. Проезжую часть на подъезде к нему тоже расширили.
Движение по мосту
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Закончить планируют к лету.
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