Вечер встречи выпускников пройдёт в школах Осиповичского района 1 февраля

Источник материала: Асiповiцкi край

Традиционно все учреждения образования Осиповщины приглашают своих выпускников встретиться и вспомнить школьные годы в первую субботу февраля. Во многих учреждениях образования за час до начала празднично-концертной программы начнется регистрация. Также гостям предоставят возможность заглянуть в школьные классы.

Обратите внимание: в связи с ремонтом в здании Лапичской школы, выпускники приглашены в Лапичский сельский клуб.

Чтобы перейти на сайт и получить дополнительную информацию, нажмите на название учреждения образования.





ОСИПОВИЧИ

1. УО «Средняя школа №1 г. Осиповичи им. Б.М. Дмитриева»

(ул.Сташкевича, д. 33)

16.00 — актовый зал школы

2. ГУО «Средняя школа №2 г. Осиповичи»

(ул. Коммунистическая, д. 11)

16.00 — актовый зал школы

3. ГУО «Средняя школа №3 г. Осиповичи»

(ул.Горького, д. 4а)

17.00 — актовый зал школы.

4. ГУО «Средняя школа №4 г. Осиповичи»

(ул.Юбилейная, д. 5)

17.00 — актовый зал школы



5. ГУО «Гимназия г.Осиповичи»

(ул.Сташкевича, д. 35а)

17.00 — актовый зал школы



6. Осиповичский государственный профессионально-технический колледж

(ул.Сташкевича, д. 29)

Выпускников ждут в 18.00.

ОСИПОВИЧСКИЙ РАЙОН

7. ГУО «Вязьевская средняя школа»

(д. Вязье, ул.Гагарина, д. 21)

16.00 — актовый зал школы.

8. ГУО «Елизовская средняя школа»

(аг. Елизово, ул.Щорса, д. 2)

Гостей ждут к 15.00.

9. ГУО «Жорновская средняя школа им. Н.Ф. Королева»

(д.Жорновка, ул.Молодежная, д. 22а)

Встреча начнется в 19.00.

10. ГУО «Лапичская средняя школа»

(д. Лапичи, ул. Октябрьская, д. 27 — Лапичский сельский клуб)

Гостей ждут в 18.00 в Лапичском сельском клубе.

11. ГУО «Протасевичская средняя школа»

(аг. Протасевичи, ул.Советская, д. 12)

Праздник стартует в 16.00.

12. ГУО «Свислочская средняя школа»

(д.Свислочь, ул.Тимощенко, д. 1)

15.00 — актовый зал школы.

13. ГУО «Татарковская средняя школа»

(д. Татарка, ул.Промышленная, д. 30)

Начало встречи — 15.00.

14. ГУО «Цельская средняя школа»

(д. Цель, ул.Коммунистическая, д. 1)

Праздник начнётся в 18.00.

15. ГУО «Ясенский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа»

(аг. Ясень, ул. Центральная, д. 1)

В 17.00 в актовом зале школы.

16. ГУО «Дарагановский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа»

(д. Дараганово, ул. Чепурного, д. 2а)

15.00 — актовый зал школы.

17. ГУО «Дричинский учебно-педагогический комплекс детский сад-базовая школа им. С.Н. Каданчика»

(аг. Дричин, ул.Советская, д. 43)

Торжественная встреча стартует в 18.00.

18. ГУО «Каменичский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа»

(д. Каменичи, ул. Молодежная, д. 1)

Праздник стартует в 18.00.

19. ГУО «Липеньский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа»

(д. Липень, ул. Школьная, д. 1)

Мероприятие пройдёт с 17 до 20 часов.