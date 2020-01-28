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До 900 рублей. Смотрите, какие вакансии сейчас есть в модном масс-маркете

28.01.2020 12:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Несмотря на не самые высокие зарплаты (это вам не разработка), масс-маркет традиционно привлекает к себе на работу немало молодых людей. А что? Зато модно и место приятное. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие вакансии сейчас есть в популярных минских магазинах. Спойлер: в январе их оказалось немного.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

1. Охранник в H&M

Зарплата: 900 рублей (до вычета налогов).

От кандидата требуется не только поддерживать порядок, пресекать конфликтные ситуации и работать с видеонаблюдением, но и иметь грамотную речь, чтобы общаться с посетителями. График работы сменный, опыт работы неважен — строчки в объявлении, которые обожают все студенты. Локация тоже на выбор: места есть как в ТЦ Palazzo, так и в ТЦ Galleria.

Полный текст вакансии здесь.

2. Продавец в New Yorker

Зарплата: от 550 до 750 рублей на руки.

Здесь тоже опыт не так важен (но, как всегда, приветствуется), поэтому вакансию можно рассматривать и учащимся. Обязанности классические для такой должности: приемка и маркировка товаров, подготовка их к продаже, непосредственно продажа. Не убежать и от поддержания чистоты в зале, и от консультирования покупателей. От чего зависит такая весомая «вилка» в зарплате — непонятно. Но можно попробовать уточнить на собеседовании. Локации для работы две: ТЦ Galleria и ТЦ Dana Mall.

Полный текст вакансии здесь.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

3. Продавец-консультант в Сolin’s

Зарплата: от 560/618 рублей до вычета налогов.

Этот бренд по сравнению с уже названными — ветеран на белорусском рынке. И требования соответствующие: в этом магазине хотят, чтобы продавец уже имел опыт 1−3 года на подобной должности. График студентам не слишком подходит: здесь он 5/2 с 8-часовым рабочим днем.

При этом обещают более выгодные для сотрудника условия: кроме оклада, есть премирование по личным продажам и выполнению плана магазина. И, судя по всему, работа в Colin’s подразумевает больше общения с покупателями: их нужно консультировать по скидкам, акциям, выявлять потребности и помогать подобрать нужную вещь.

Полный текст вакансии для ТЦ Outleto здесь, для ТЦ «Замок» здесь.

4. Продавец-консультант в Calzedonia

Зарплата: от 500 рублей на руки.

Если из одежды вас интересуют в основном колготы, леггинсы и купальники, то можно пойти на работу в Calzedonia. Правда, эта позиция тоже открыта для более опытных соискателей: работодатель хочет видеть у вас пару лет опыта на похожем месте. Прямые обязанности делятся на две группы. Это сами продажи и мерчандайзинг. И да: здесь тоже сразу заявляют о наличии фиксированной системы бонусов, помимо оклада. Территориально разнообразие есть: ТЦ Galleria и ТЦ Expobel.

Полный текст вакансии здесь.


Фото: pixabay.com

5. MISSHA

Зарплата: от 800 рублей на руки.

В ТЦ «Столица» тоже есть вакансия, но в магазине косметического бренда. Увы, здесь тоже с ходу пишут про опыт 1−3 года, зато и зарплата ощутимее, чем в предыдущих вариантах. Нужно консультировать покупателей, обеспечивать чистоту на объекте и (внимание!) вести кассовую и отчетную дисциплину. Предлагают корпоративную скидку на продукцию. График плотный: с 10.00 до 22.00 в рабочие смены, но они, конечно же, чередуются.

Полный текст вакансии здесь.

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