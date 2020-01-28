Пожар в квартире: всегда актуальный лайфхак от МЧС

Источник материала: Новости Дзержинска

МЧС решило напомнить о правилах безопасности в лайфхаке под названием «Пожар в квартире».

Как потушить небольшое загорание, эвакуироваться из задымленного помещения, а еще лучше – не допустить пожара – об этом и не только в юмористическом формате читайте в нашем материале.

Напомним, что рубрика появилась чуть больше года назад. В ней в непринужденной форме и с сопровождением картинок и популярных мемов из сети Интернет спасатели напоминают о правилах безопасности. На сегодня доступны целых 10 лайфхаков.

Читать лайфхак .



