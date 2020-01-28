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Viber описал своего типичного пользователя из Беларуси

28.01.2020 12:51 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Viber подвел итоги 2019 года и выявил «портрет» своего типичного пользователя. Об этом 42.TUT.BY сообщили представители мессенджера.


В Беларуси приложением пользуется каждый третий житель страны. При этом большая часть — женщины (56%), 44% соответственно мужчины. Интересно, что 60% — основное ядро аудитории — это люди моложе 35 лет (26% пользователей Viber младше 24 лет, 34% в возрасте от 25 до 34) и 40% — старше 35 лет. Большинство из них — пользователи Android (89,3%), в то время как держателей iOS оказалось гораздо меньше — 10,7%.

Чаще других используют Viber жители крупных городов. Самым «общительным» оказался Минск — 16% вызовов было совершено и 13% сообщений от общего числа отправлено именно из столицы. На втором и третьем местах расположились Брест и Гродно соответственно.

В течение года белорусы продолжали общаться с помощью сообщений, звонков, стикеров и GIPHY. Самым скачиваемым стикерпаком 2019 года в Беларуси стал «Эй, привет!», на втором месте брендированный стикерпак II Европейских Игр, которые проводились летом в Минске. Замыкает тройку лидеров пак «Любовь витает в воздухе». GIPHY используют более 18% пользователей.

По статистике новогодней ночи в Беларуси на 16% выросло число отправок сообщений, звонков было совершено на 28% больше обычного. Самым скачиваемым новогодним стикерпаком стал «С Новым 2020 годом».

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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В Беларуси приложением пользуется каждый третий житель страны.
 
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