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Курсы валют и криптовалют на сегодня

28.01.2020 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Доллар начал торги 28 января ростом до максимума за 9,5 месяцев. Биткойн +417.65

Курс доллара вырос на 0,0057 BYN и оказался на уровне 2,1258 BYN/USD. До этого была серия из семи снижений подряд, за время которой его курс упал на 0,0118 BYN.

Сегодня доллар дорожает второй раз и поднимается до максимума за 294 дня. Это приблизительно 9 месяцев и 3 недели. До максимума за 10 месяцев осталось совсем немного.

Курс евро поднялся на 0,0030 BYN до 2,3420 BYN/EUR. Напомним, что вчера евро подорожал на 0,0051 BYN, а до этого было шесть снижений подряд на общую сумму 0,0353 BYN.

Курс российского рубля упал ещё на 0,0106 BYN до 3,3876 BYN/100 RUB. Это минимальный уровень за 35 дней.

Bitcoin − 9003.91$ (+417.65);

Bitcоin Cash/ВСС – 364.79$ (+7.46);

Litеcoin − 59.73$ (+3.75);

Еthеreum − 171.43$ (+5.87);

ZCаsh − 53.98$ (-0.39);

DigitalCash − 111.57$ (-1.53);

Monero − 65.92$ (+2.1).


 
 
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Доллар начал торги 28 января ростом до максимума за 9,5 месяцев. Биткойн +417.65
 
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