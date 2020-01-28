24 января 2020 года на базе Минского государственного областного лицея состоялась очная защита лучших работ областного этапа ХIII республиканского конкурса «Энергомарафон – 2019».
24 января 2020 года на базе Минского государственного областного лицея состоялась очная защита лучших работ областного этапа ХIII республиканского конкурса «Энергомарафон – 2019».
Поздравляем участников с победой.
Трацевского Никиту, Сикорского Егора учащихся государственного учреждения образования «Средняя школа №4 г.Дзержинска» (Пузиновская Светлана Григорьевна, руководитель) с дипломом I степени в номинации «Проект практических мероприятий по энергосбережению».
Учащихся 4 класса государственного учреждения образования «Гимназия г.Дзержинска» (гимназический театр “ГимнТ”) (руководители - Клыгун Ирина Леонидовна, Валаханович Татьяна Владимировна) с дипломом III степени в номинации «Культурно-зрелищное мероприятие по пропаганде эффективного и рационального использования энергоресурсов».