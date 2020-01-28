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Очная защита лучших работ областного этапа ХIII республиканского конкурса «Энергомарафон – 2019»

28.01.2020 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

24 января 2020 года на базе Минского государственного областного лицея состоялась очная защита лучших работ областного этапа ХIII республиканского конкурса «Энергомарафон – 2019».

24 января 2020 года на базе Минского государственного областного лицея состоялась очная защита лучших работ областного этапа ХIII республиканского конкурса «Энергомарафон – 2019».

Поздравляем участников с победой.

Трацевского Никиту, Сикорского Егора учащихся государственного учреждения образования «Средняя школа №4 г.Дзержинска» (Пузиновская Светлана Григорьевна, руководитель) с дипломом I степени в номинации «Проект практических мероприятий по энергосбережению».

Учащихся 4 класса государственного учреждения образования «Гимназия г.Дзержинска» (гимназический театр “ГимнТ”) (руководители - Клыгун Ирина Леонидовна, Валаханович Татьяна Владимировна) с дипломом III степени в номинации «Культурно-зрелищное мероприятие по пропаганде эффективного и рационального использования энергоресурсов».



 
 
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24 января 2020 года на базе Минского государственного областного лицея состоялась очная защита лучших работ областного этапа ХIII республиканского...
 
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