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"Подрабатывал": минчанин сдавал драгоценности подруги в ломбард и приносил ей деньги
Источник материала: Партизан
Сыщики Первомайского РУВД г. Минска установили личность фигуранта, который на протяжении нескольких месяцев совершал кражи драгоценностей и предметов интерьера из чужой квартиры.
О том, что из квартиры в Первомайском районе столицы пропали серебряные салфетницы и золотые украшения, в милицию сообщила хозяйка жилплощади. По оперативной информации, общая сумма краденого имущества составила более 2000 рублей.
Оперативники провели ряд необходимых мероприятий и установили, что к пропаже имущества из квартиры причастен сожитель хозяйки жилых квадратов. Установлено, что 30-летний неработающий минчанин на протяжении нескольких месяцев брал чужие вещи и сдавал их в ломбарды по чужим паспортам.
Мужчина пояснил правоохранителям, что часть вырученных в ломбарде денег приносил сожительнице, поясняя их происхождение временными подработками, а часть тратил на личные нужды. Известно, что все это время мужчина не был трудоустроен.
Материалы проверки по данному факту переданы в Первомайский (г. Минска) РОСК Республики Беларусь, где действиям мужчины дана правовая оценка,
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Сыщики Первомайского РУВД г. Минска установили личность фигуранта, который на протяжении нескольких месяцев совершал кражи драгоценностей и предметов интерьера...
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