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За объединение Беларуси с Россией выступили почти четверть россиян

28.01.2020 12:45 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Российский «Левада-центр» провел большой соцопрос, пишет РБК. Из него следует, что почти четверть россиян хотят, чтобы Беларусь и Россия стали одним государством. 

Как это выяснилось

Кроме того, что 71% жителей России назвали свою страну великой державой, оциологи центра хотели поговорить с респондентами о будущем Беларуси и России. 44% опрошенных сказали, что страны должны теснее сотрудничать в сфере экономики, еще 28% – что нужно сохранить сотрудничество на прежнем уровне. 13% выступили за образование общего государства с единым руководством, 10% уверены, что Беларусь должна войти в состав России.

Успокаивает то, что большую часть россиян интересует именно экономическая, а не политическая интеграция с Беларусью. «Россияне переживают затянувшийся на долгие годы конфликт с Украиной, с течением времени лучше осознают издержки от санкционного режима против России и в большинстве своем вряд ли готовы жертвовать внутренним развитием ради политической интеграции и приоритетной поддержки экономики соседа», – подчеркнул политолог Александр Пожалов.

Что думают беларусы

Напомним: в октябре 2019-го мы рассказывали вам о другом исследовании, которое провела Беларуская аналитическая мастерская (BAW). Она пыталась выяснить, хотят ли беларусы союза с Россией – и если да, то сколько таких людей. Оказалось, с августа 2018 года пророссийские настроения у беларусов упали на 10%. А 75,6% респондентов высказались за то, чтобы Россия и Беларусь оставались независимыми, но дружественными странами – с открытой границей, без виз и таможен.

Что говорят эксперты

В конце 2019 года в Минск с лекцией приезжала авторитетный российский политолог Екатерина Шульман. Мы записали ее выступление: вот цитата эксперта по вопросу интеграции России и Беларуси:

«Сами по себе территориальные приобретения не рассматриваются россиянами как положительный политический результат. Как обычно говорят в этом месте наивные комментаторы, крымский эффект неповторим – признательность и благодарность политическому руководству за Крым неповторима в случае ни с какой другой территорией. С 2016 года психология осажденной крепости постепенно отходит на задний план – у россиян выросло положительное отношение к Штатам, Европейскому союзу и даже к «страшной стране» Украине. Так что сближение с Беларусью можно показать не как завоевание, а как позитивную, дружелюбную интеграцию. Тут важно, чтобы в глазах российского избирателя это не означало рост расходов для государства. Может, вам будет не очень приятно это знать, но для российского общественного мнения интеграция с Беларусью – не первоочередная новость, россияне озабочены своими проблемами».

Читайте по теме: Госинцест против инвестора. Чем интеграция с Россией опасна для беларуского IT и венчурной экономики

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Российский «Левада-центр» провел большой соцопрос, пишет РБК. Из него следует, что почти четверть россиян хотят, чтобы Беларусь и Россия стали...
 
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