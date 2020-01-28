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За объединение Беларуси с Россией выступили почти четверть россиян
Источник материала: KYKY>
Российский «Левада-центр» провел большой соцопрос,
Как это выяснилось
Кроме того, что 71% жителей России назвали свою страну великой державой, оциологи центра хотели поговорить с респондентами о будущем Беларуси и России. 44% опрошенных сказали, что страны должны теснее сотрудничать в сфере экономики, еще 28% – что нужно сохранить сотрудничество на прежнем уровне. 13% выступили за образование общего государства с единым руководством, 10% уверены, что Беларусь должна войти в состав России.
Успокаивает то, что большую часть россиян интересует именно экономическая, а не политическая интеграция с Беларусью. «Россияне переживают затянувшийся на долгие годы конфликт с Украиной, с течением времени лучше осознают издержки от санкционного режима против России и в большинстве своем вряд ли готовы жертвовать внутренним развитием ради политической интеграции и приоритетной поддержки экономики соседа», – подчеркнул политолог Александр Пожалов.
Что думают беларусы
Напомним: в октябре 2019-го мы
Что говорят эксперты
В конце 2019 года в Минск с лекцией приезжала авторитетный российский политолог Екатерина Шульман. Мы
«Сами по себе территориальные приобретения не рассматриваются россиянами как положительный политический результат. Как обычно говорят в этом месте наивные комментаторы, крымский эффект неповторим – признательность и благодарность политическому руководству за Крым неповторима в случае ни с какой другой территорией. С 2016 года психология осажденной крепости постепенно отходит на задний план – у россиян выросло положительное отношение к Штатам, Европейскому союзу и даже к «страшной стране» Украине. Так что сближение с Беларусью можно показать не как завоевание, а как позитивную, дружелюбную интеграцию. Тут важно, чтобы в глазах российского избирателя это не означало рост расходов для государства. Может, вам будет не очень приятно это знать, но для российского общественного мнения интеграция с Беларусью – не первоочередная новость, россияне озабочены своими проблемами».
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