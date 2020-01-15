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Рождественский песенный вечер прошел в кафедральном соборе Рождества Христова в г. Солигорска.
28.01.2020 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
15 января 2020 18:34 2040
Рождественский песенный вечер прошел в кафедральном соборе Рождества Христова в г. Солигорска.
Вечером 14 января 2020 года епископ Слуцкий и Солигорский Антоний посетил Рождественский песенный вечер в кафедральном соборе Рождества Христова в городе Солигорске.
Под сводами собора собрались многочисленные прихожане и жители шахтерской столицы Беларуси.
Настоятель собора протоиерей Григорий Беляцкий поздравил всех с Рождеством Христовым и сердечно поблагодарил певчих за высокий уровень исполнительского мастерства.
Со словом приветствия обратился ко всем и владыка Антоний, пожелавший участникам вечера развивать и совершенствовать свои таланты во славу Божию, а всем солигорчанам — следовать путем добра и созидания за светом Вифлеемской звезды.
Источник: сайт
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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15 января 2020 18:34 2040 Рождественский песенный вечер прошел в кафедральном...
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