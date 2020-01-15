Источник материала: Soligorsk News



Рождественский песенный вечер прошел в кафедральном соборе Рождества Христова в г. Солигорска. Автор: Эдуард Кидяев. Источник: сайт Слуцко-Солигорской епархии

Вечером 14 января 2020 года епископ Слуцкий и Солигорский Антоний посетил Рождественский песенный вечер в кафедральном соборе Рождества Христова в городе Солигорске.

Под сводами собора собрались многочисленные прихожане и жители шахтерской столицы Беларуси.



Песнопениями Младенца Христа прославили: архиерейский и молодежный хоры кафедрального собора Рождества Христова, хор прихода храма Покрова Пресвятой Богородицы деревни Чижевичи, хор прихода храма блаженной Матроны Московской в городе Солигорске, детский образцовый хоровой коллектив «Крынiчка».



























Настоятель собора протоиерей Григорий Беляцкий поздравил всех с Рождеством Христовым и сердечно поблагодарил певчих за высокий уровень исполнительского мастерства.

Со словом приветствия обратился ко всем и владыка Антоний, пожелавший участникам вечера развивать и совершенствовать свои таланты во славу Божию, а всем солигорчанам — следовать путем добра и созидания за светом Вифлеемской звезды.