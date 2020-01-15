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Рождественский песенный вечер прошел в кафедральном соборе Рождества Христова в г. Солигорска.

28.01.2020 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


15 января 2020 18:34 2040

Рождественский песенный вечер прошел в кафедральном соборе Рождества Христова в г. Солигорска.

Автор: Эдуард Кидяев. Источник: сайт Слуцко-Солигорской епархии

Вечером 14 января 2020 года епископ Слуцкий и Солигорский Антоний посетил Рождественский песенный вечер в кафедральном соборе Рождества Христова в городе Солигорске.

Рождественский песенный вечер прошел в кафедральном соборе Рождества Христова в г. Солигорска.

Под сводами собора собрались многочисленные прихожане и жители шахтерской столицы Беларуси.

Песнопениями Младенца Христа прославили: архиерейский и молодежный хоры кафедрального собора Рождества Христова, хор прихода храма Покрова Пресвятой Богородицы деревни Чижевичи, хор прихода храма блаженной Матроны Московской в городе Солигорске, детский образцовый хоровой коллектив «Крынiчка».

Рождественский песенный вечер прошел в кафедральном соборе Рождества Христова в г. Солигорска.
Рождественский песенный вечер прошел в кафедральном соборе Рождества Христова в г. Солигорска.
Рождественский песенный вечер прошел в кафедральном соборе Рождества Христова в г. Солигорска.
Рождественский песенный вечер прошел в кафедральном соборе Рождества Христова в г. Солигорска.
Рождественский песенный вечер прошел в кафедральном соборе Рождества Христова в г. Солигорска.
Рождественский песенный вечер прошел в кафедральном соборе Рождества Христова в г. Солигорска.

Настоятель собора протоиерей Григорий Беляцкий поздравил всех с Рождеством Христовым и сердечно поблагодарил певчих за высокий уровень исполнительского мастерства.

Со словом приветствия обратился ко всем и владыка Антоний, пожелавший участникам вечера развивать и совершенствовать свои таланты во славу Божию, а всем солигорчанам — следовать путем добра и созидания за светом Вифлеемской звезды.

Источник: сайт Слуцко — Солигорской епархии.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
 
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15 января 2020 18:34 2040 Рождественский песенный вечер прошел в кафедральном...
 
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