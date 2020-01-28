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Минчанин купил в России по дешевке Audi Q5, а та оказалась прокатной

28.01.2020 13:40 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минчанин купил в России по дешевке Audi Q5 и вскоре лишился ее, сообщили в пресс-службе МВД.

Началась история с того, что жительница Подмосковья продала по договору купли-продажи свой Audi Q5 2009 года выпуска в краснодарскую фирму по сдаче автомобилей в аренду. В начале декабря машину на три месяца арендовал мужчина, сразу заплатив за один. Стороны договорились об оплате в три этапа, что является нормальной практикой. Арендатор предупредил, что поедет на автомобиле в Москву и будет находиться там.

Первый месяц Audi ездила по российской столице. Несмотря на то, что второй платеж не пришел в срок, предприниматели из Краснодара не встревожились, так как машина все еще находилась в Москве. Но в середине января они узнали, что кроссовер снят с учета в связи с вывозом в Беларусь.

Выяснилось, что Audi по дешевке купил минчанин: цены на такой автомобиль только начинались от 13 тысяч долларов, а он отдал 10. Мужчину не смутило, что владелицы, указанной в документах, он не видел. Ведь у продавца была выданная женщиной доверенность, которую приняли в регистрационном подразделении ГИБДД, зарегистрировали договор купли-продажи, машину переоформили, выдали белорусу «транзиты» и пожелали хорошей дороги.

Радость от покупки длилась недолго: на третью ночь машина пропала, и минчанин обратился в милицию. Сотрудники милиции в ходе разыскных мероприятий вышли на владельцев краснодарского автопроката, а те пояснили, что самостоятельно узнали о местонахождении авто и, воспользовавшись вторым ключом, забрали его.

Сейчас сотрудники милиции во взаимодействии с коллегами из России проводят проверку, по результатам которой всем участникам этой истории будет дана правовая оценка.

 
 
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Сотрудники милиции во взаимодействии с коллегами из России проводят проверку.
 
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