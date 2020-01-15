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В Солигорском районе сотрудники ГАИ задержали пьяного бесправника.
28.01.2020 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
15 января 2020 17:21 4392
В Солигорском районе сотрудники ГАИ задержали пьяного бесправника.
В ночь с субботы на воскресенье в деревне Долгое Солигорского района сотрудники ГАИ подали сигнал об остановке водителю «Вольво», который совершал правый поворот на высокой скорости. Однако тот проигнорировал требования милиционеров и поехал дальше, значительно ускорившись. Началось преследование.
При попытке повернуть на лесную дорогу водитель не справился с управлением и съехал в кювет, после чего был задержан госавтоинспекторами.
Материалы проверки будут направлены в следственный комитет для дачи правовой оценки.
Источник:
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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15 января 2020 17:21 4392 В Солигорском районе сотрудники ГАИ задержали...
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