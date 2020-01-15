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В Солигорском районе сотрудники ГАИ задержали пьяного бесправника.

28.01.2020 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


15 января 2020 17:21 4392

В Солигорском районе сотрудники ГАИ задержали пьяного бесправника.

Автор: Эдуард Кидяев. Источник: сайт УВД Миноблисполкома

В ночь с субботы на воскресенье в деревне Долгое Солигорского района сотрудники ГАИ подали сигнал об остановке водителю «Вольво», который совершал правый поворот на высокой скорости. Однако тот проигнорировал требования милиционеров и поехал дальше, значительно ускорившись. Началось преследование.

В Солигорском районе сотрудники ГАИ задержали пьяного бесправника.

При попытке повернуть на лесную дорогу водитель не справился с управлением и съехал в кювет, после чего был задержан госавтоинспекторами.

Как сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома, за рулем находился 30-летний местный житель, менее года назад лишенный водительского удостоверения за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В этот раз концентрация паров в выдыхаемом воздухе составила 1,9 промилле. Также в авто ехали двое нетрезвых пассажиров.

В отношении него составлены административные протоколы, в том числе за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Материалы проверки будут направлены в следственный комитет для дачи правовой оценки.

Госавтоинспекция напоминает, что за повторное управление механическим транспортным средством в состоянии опьянения в течение года правонарушитель привлекается к уголовной ответственности. Кроме того, предусмотрена специальная конфискация транспортного средства, которым управляли в состоянии опьянения, независимо от права собственности.

Источник: УВД Минского облисполкома.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
 
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15 января 2020 17:21 4392 В Солигорском районе сотрудники ГАИ задержали...
 
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