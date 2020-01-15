В Солигорском районе сотрудники ГАИ задержали пьяного бесправника.

В ночь с субботы на воскресенье в деревне Долгое Солигорского района сотрудники ГАИ подали сигнал об остановке водителю «Вольво», который совершал правый поворот на высокой скорости. Однако тот проигнорировал требования милиционеров и поехал дальше, значительно ускорившись. Началось преследование.

При попытке повернуть на лесную дорогу водитель не справился с управлением и съехал в кювет, после чего был задержан госавтоинспекторами.



Как сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома, за рулем находился 30-летний местный житель, менее года назад лишенный водительского удостоверения за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В этот раз концентрация паров в выдыхаемом воздухе составила 1,9 промилле. Также в авто ехали двое нетрезвых пассажиров.



В отношении него составлены административные протоколы, в том числе за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

