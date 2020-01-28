На кастинги «Мисс Беларусь-2020» пришло вдвое больше девушек

Источник материала: Газета Авангард

Конкурс «Мисс Беларусь» становится все более популярным. В кастингах на звание первой красавицы страны 2020 года приняли участие 1 850 девушек, в 2018-м их было 708, сообщил министр культуры Беларуси Юрий Бондарь сегодня на заседании оргкомитета по подготовке и проведению национального конкурса «Мисс Беларусь», передает корреспондент БЕЛТА .





По информации Юрия Бондаря, во время регионального этапа в ноябре-декабре 2019 года проведены 88 кастингов и 40 культурно-зрелищных мероприятий, в которых приняли участие 1 850 участниц, тогда как в 2018-м их было 708. В основной этап (минский городской и областные) прошли 579 участниц (в 2018-м — 196). Уже прошли два областных этапа: 25 января в Гомельской области и 26 января — в Могилевской. В Гомеле в нем приняли участие 70 девушек (31 предварительно отобрана в полуфинал), в Могилеве — 56 девушек (предварительно прошли 34).





Предстоит еще четыре этапа: 1 февраля — областной отбор в Гродненской области, 2 февраля — в Брестской, 8 февраля — в Витебской, 9 — в Минской. В столице отбор пройдет 15-16 февраля в Национальной школе красоты.

Финал пройдет 15 мая во Дворце спорта. В бюджете Министерства культуры на его проведение предусмотрено Br300 тыс., генеральный спонсор Банк развития перечислит еще Br160 тыс. «Этих средств достаточно для проведения шоу масштаба недавно состоявшейся «Песни года», — сказал Юрий Бондарь.

Проработаны также вопросы формирования призового фонда с привлечением средств организаций, работающих в индустрии моды, красоты и здоровья.

Заместитель премьер-министра Игорь Петришенко предложил детально обсудить подготовку к финалу «Мисс Беларусь-2020» и информационное обеспечение конкурса. «Одного ролика на ОНТ и областных телеканалах недостаточно. Наверное, надо усилить информационную составляющую в социальных сетях и, возможно, на других телеканалах», — отметил вице-премьер.-0-

БЕЛТА

Фото Андрея Покумейко