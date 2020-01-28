ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На кастинги «Мисс Беларусь-2020» пришло вдвое больше девушек

28.01.2020 — Разное | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Газета Авангард

Конкурс «Мисс Беларусь» становится все более популярным. В кастингах на звание первой красавицы страны 2020 года приняли участие 1 850 девушек, в 2018-м их было 708, сообщил министр культуры Беларуси Юрий Бондарь сегодня на заседании оргкомитета по подготовке и проведению национального конкурса «Мисс Беларусь», передает корреспондент БЕЛТА.

На кастинги «Мисс Беларусь-2020» пришло вдвое больше девушек
Во время заседания организационного комитета

По информации Юрия Бондаря, во время регионального этапа в ноябре-декабре 2019 года проведены 88 кастингов и 40 культурно-зрелищных мероприятий, в которых приняли участие 1 850 участниц, тогда как в 2018-м их было 708. В основной этап (минский городской и областные) прошли 579 участниц (в 2018-м — 196). Уже прошли два областных этапа: 25 января в Гомельской области и 26 января — в Могилевской. В Гомеле в нем приняли участие 70 девушек (31 предварительно отобрана в полуфинал), в Могилеве — 56 девушек (предварительно прошли 34).

На кастинги «Мисс Беларусь-2020» пришло вдвое больше девушек
Игорь Петришенко и Юрий Бондарь во время заседания оргкомитета

Предстоит еще четыре этапа: 1 февраля — областной отбор в Гродненской области, 2 февраля — в Брестской, 8 февраля — в Витебской, 9 — в Минской. В столице отбор пройдет 15-16 февраля в Национальной школе красоты.

Финал пройдет 15 мая во Дворце спорта. В бюджете Министерства культуры на его проведение предусмотрено Br300 тыс., генеральный спонсор Банк развития перечислит еще Br160 тыс. «Этих средств достаточно для проведения шоу масштаба недавно состоявшейся «Песни года», — сказал Юрий Бондарь.

Проработаны также вопросы формирования призового фонда с привлечением средств организаций, работающих в индустрии моды, красоты и здоровья.

Заместитель премьер-министра Игорь Петришенко предложил детально обсудить подготовку к финалу «Мисс Беларусь-2020» и информационное обеспечение конкурса. «Одного ролика на ОНТ и областных телеканалах недостаточно. Наверное, надо усилить информационную составляющую в социальных сетях и, возможно, на других телеканалах», — отметил вице-премьер.-0-

БЕЛТА
Фото Андрея Покумейко

 
Теги: Гомель, Могилев
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Конкурс "Мисс Беларусь" становится все более популярным. В кастингах на звание первой красавицы страны 2020 года приняли участие 1 850 девушек, в 2018-м их... ...
 
Новости дня
Новости разные
 
Минчанин купил в России по дешевке Audi Q5, а та оказалась прокатной
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

27.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
28.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика