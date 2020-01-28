Победитель Лиги чемпионов и одноклубник Роналду. Белорусы, которые уехали за границу молодыми

Источник материала: Tut.by

В начале января лучший бомбардир белорусской «вышки» Илья Шкурин перешел в ЦСКА. Новичок «армейцев» — не первый игрок, который молодым перешел в зарубежный чемпионат. SPORT.TUT.BY вспомнил белорусских футболистов, которые уезжали в сильные иностранные клубы до 21 года.



Фото: ЦСКА

Александр Глеб. Перешел из БАТЭ в «Штутгарт» в 19 лет

В 2000 году братьев Глебов позвали на просмотр в «Мюнхен-1860», и белорусы впечатлили местных боссов. Еще Глебом-старшим интересовались «Олимпиакос», киевское «Динамо», ЦСКА и «Спартак, но отец футболиста настаивал на Германии. Через несколько недель после просмотра в «Мюнхене-1860» Александр Глеб перешел из БАТЭ в «Штутгарт» за 150 тысяч долларов. Вместе с Алексом в Германию поехал и младший брат Вячеслав.

В сезоне 2000/2001 полузащитник закрепился в основном составе. С Магатом шестикратный лучший футболист Беларуси выигрывал серебро Бундеслиги, Кубок Интертото и наказывал «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов. На белоруса обратили внимание европейские топ-клубы. Арсен Венгер лично общался с белорусом и убедил его выбрать «Арсенал», а не «Баварию» Магата.



Reuters

В июле 2005 года Глеб приехал в «Арсенал», где стал первым белорусом, который сыграл в финале Лиги чемпионов, бронзовым призером АПЛ и участником последнего матча лондонского клуба на культовом «Хайбери».

За три года Александр провел более 100 матчей в футболке «канониров». Забил 10 голов и отдал 13 голевых передач.

Летом 2008 года Александр переехал из Лондона в «Барселону». Хосеп Гвардиола видел белоруса в атакующей тройке рядом с Месси и Анри, но белорус так и не стал частью ураганной «блауграны» эпохи Гвардиолы. Алекс не попал в заявку на финальный матч против «Манчестер Юнайтед» в сезоне 2008/2009, но по факту белорус — единственный игрок из постсоветского пространства, выигрывавший Лигу чемпионов в футболке каталонского клуба.

Не закрепившись в «Барсе», Глеб-старший пробовал реабилитироваться в «Штутгарте», «Бирмингеме» и в «Вольфсбурге» под началом Магата.

В 2012 году «Барселона» отпустила Глеба в «Крылья Советов». В Самаре начался период путешествий футболиста. Он играл за турецкие клубы средней руки и пять раз помогал БАТЭ выигрывать золотые медали.

В июле прошлого года Александр Глеб покинул борисовчан и перешел в «Ислочь». В интервью блогеру «КраСаве» 38-летний хавбек сказал, что сезон-2019 последний в карьере. Однако руководство «волков» говорит, что ветеран может передумать.

Антон Путило. В 20 лет перешел из «Динамо Минск» в «Гамбург»

Если озадачить поисковик запросом «белорусский Месси», можно найти видео с полузащитником «Волги», который возит оборону «Терека» и забивает с острого угла. По словам партнеров, оршанец исполнял подобные трюки на каждой тренировке и не покидал поле, не накрутив одного-двух защитников. В начале нулевых Путило был известен по юношам, а в 2004 году провел 6 матчей в последнем чемпионском сезоне столичного «Динамо».



Антон Путило. Фото: gaziantepspor.org.tr

В январе 2008 года динамовца до конца сезона арендовал «Гамбург». Тренер немцев Хуб Стивенс впечатлился игрой технаря, набиравшего в дубле по 2+2 за матч. Специалисты отмечали технику Путило, но не понимали его манеры игры. 5

В «Гамбурге» белорус пересекался с Компани, Оличем, Найджелом де Йонгом и Ван дер Вартом, но заиграть рядом со звездами не смог. Проведя три матча, Путило вернулся в «Динамо Минск».

В стане «бело-синих» Антон воспрял. Вместе с Кисляком и Мартыновичем стал серебряным призером чемпионата в 2009 году. Летом 2010 полузащитника снова позвали в Бундеслигу. Пока «Динамо» сражалось в еврокубках, представители футболиста договаривались о трансфере во «Фрайбург». Это не понравилось Юрию Чижу. Отношения футболиста и бизнесмена стали хуже после еврокубкового матча с «Калевом». Путило отпраздновал гол, показав трибуне десятку — игровой номер Сергея Кисляка, которого отправили в дубль за отказ переходить в «Краснодар». Верхушка столичного клуба заперла технаря в дубле.

Ссылка не помешала футболисту переехать в Германию. В сентябре 2010 года он за 200 тысяч евро присоединился к «Фрайбургу». В первом сезоне белорус отбегал 25 матчей, отдав два голевых паса. Несмотря на солидный наигрыш, к нему были претензии от тренерского штаба. Футболист атакующей линии не забил ни одного мяча. В сезоне 2011/2012 история повторилась: 19 матчей и всего один голевой пас.

Через полгода Антону указали на дверь. Полузащитник перешел в нижегородскую «Волгу». По итогам сезона 2013/2014 «Волга» покинула РФПЛ, а хавбек ушел в московское «Торпедо».

С 2015 года главный дриблер поколения колесит по подвальным турецким клубам. Игрок намекал, что выровнять карьеру помогла бы сборная, но незаменимый при Штанге и Кондратьеве Путило не заинтересовал Хацкевича.

В сезоне-2015 он провел пятидесятую игру за националку против Македонии и на три года выпал из обоймы. 1 октября Игорь Криушенко вернул полузащитника в сборную на матчи Лиги наций УЕФА против Люксембурга и Молдовы. Сейчас Путило 32 года и он играет за «Алтай» из второго дивизиона Турции. В 16 матчах у Антона четыре гола и два ассиста.

Сергей Корниленко. В 20 лет перешел из «Динамо Минск» в «Динамо Киев»

В 2003 году 19-летний Корниленко забил в чемпионате Беларуси 18 голов и в статусе бронзового призера Высшей лиги поехал подписывать контракт со «Штутгартом». Но поиграть с Глебом в Германии не получилось. Киевское «Динамо» искало усиление в атаку и в январе 2004 года страйкер переехал в столицу Украины за 1,5 миллиона евро. До конца сезона 2003/2004 Корниленко сыграл 9 матчей, забил два гола и стал чемпионом Украины. Летом Алексея Михайличенко сменил Йожеф Сабо. Новый коуч отправил белоруса в дубль, а потом в аренду в «Днепр».



Фото: Дарья Бурякина

На новом месте форвард наколотил 10 голов в 26 играх, завершив сезон 2006/2007 в тройке лучших бомбардиров лиги. В последнем туре белорус сцепился с арбитром и получил дисквалификацию на 5 игр. В новом сезоне Корниленко присел на скамейку и начал искать новый клуб. В 2009 году белорусский нападающий перебрался в Россию. В девяти матчах за «Томь» Корниленко забил шесть голов, но под конец сезона у клуба не осталось денег. «Зенит» подсуетился и переменил нападающего в Питер за два миллиона долларов.

Из 4,5 лет по контракту Корниленко отыграл всего год. В сезоне-2009 у Спалетти закончились форварды и Корниленко безальтернативно попадал в состав. В 11 матчах Премьер-лиги забил один мяч и не впечатлил итальянского специалиста. Менеджеры питерцев выставили игрока на трансфер. У белоруса было два варианта: вернуться в «Томь» или перейти в «Вест Хэм». Футболист понравился Джанфранко Дзола, но у «молотобойцев» сменились боссы, которым нападающий был не нужен. В итоге Корниленко уехал в Томск.

На новом-старом месте в паре с Дзюбой Сергей забил 11 голов в 15 матчах. Вторую половину сезона витебчанин провел в «Рубине», а в январе 2011 году уехал в Англию. В «Блэкпуле» Корниленко сыграл 6 матчей и вместе с «апельсиновыми» вылетел из АПЛ. Рубиться в Чемпионшипе страйкер не захотел.

25 августа 2011 года Корниленко перешел в «Крылья Советов» в статусе свободного агента. За 9 лет в Самаре белорус стал капитаном и героем фанатских чантов. В честь него сняли фильм «Легенда № 8». Форвард дважды вылетал с «крылышками» в ФНЛ, но тащил клуб назад в элиту. С 56 мячами Корнила делит звание лучшего бомбардира клуба с Андреем Карякой. Летом 2019 года страйкер завершил карьеру и вошел в тренерский штаб самарцев.

Виталий Кутузов. Перешел из БАТЭ в «Милан» в 21 год

Главный модник белорусского футбола в 18 лет перешел в БАТЭ и помог борисовчанам оформить первое чемпионство в истории клуба в 1999 году. В 28 матчах воспитанник пинской ДЮСШ-3 забил 19 голов, уступив в бомбардирской гонке 3 мяча Валерию Стрипейкису. В 2000 году нападающий стал первым футболистом БАТЭ, который оформил покер в матче высшей лиги.



Фото: Reuters via TUT.BY

В 2001 году БАТЭ играл в Кубке УЕФА против «Милана». В двух матчах дружина Юрия Пунтуса пропустила шесть мячей, но в перерыве матча в Борисове состоялся легендарный трансфер белорусского нападающего в «россонери». К Анатолию Капскому подошли боссы «Милана» и предложили за «нового Шевченко» 3,5 миллиона евро. Следующий матч Кутузов смотрел с трибуны «Сан-Сиро» в статусе игрока «красно-черных».

В ноябре 2001 года в команду пришел Карло Анчелотти. Итальянец собрал в команде топ-футболистов. Белорус ежедневно тренировался с Пирло, Гаттузо, Мальдини, Зеедорфом и другими легендами «красно-черных».

В атаке белорусу приходилось конкурировать со звездными Индзаги и Шевченко. На подхвате были престарелый Марко Симоне и испанец Хави Морено. В итоге белорус не попадал в заявки и только тренировался с именитыми партнерами. 4 апреля 2002 года команда Папы Карло получила четыре мяча от дортмундской «Боруссии» в полуфинале Кубка УЕФА и начала проигрывать в Серии А.

В это же время Эдуард Малофеев вызывал нападающего в сборную. Белорусы обыграли венгров со счетом 5:2, а Кутузов оформил «2+1». После этого матча Виталий дебютировал в чемпионате Италии, выйдя на замену в игре с «Ромой». Всего за «россонери» Виталий Кутузов сыграл 4 матча: по два в кубке и чемпионате.



Фото: AC Milan

Перед сезоном 2002/2003 нападающего отправили за игровой практикой в лиссабонский «Спортинг». 22-летнему форварду отдали девятый номер, а дублером белоруса был Криштиану Роналду. За новый клуб Кутузов дебютировал в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов против «Интера», а первый гол забил в ворота «Лейшоэша» в игре за Суперкубок Португалии. Рядом с молодыми КриРо, Куарежмой и Данни белорус отыграл 31 матч во всех турнирах и забил восьми мячей. К слову Криштиану и Кутузов хорошо общались и жили в одном номере. Один из своих голов Виталий забил с подачи будущего обладателя пяти Золотых мячей.

Миланские боссы не впечатлились игрой белоруса в Португалии и отправили его в новый клуб — «Авеллино» из Серии B. Под руководством Зденека Земана Кутузов наколотил 15 мячей в 42 матах и в 2004 году перешел в «Сампдорию». В составе генуэзцев пинчанин провел 62 матча, в которых отличился 7 раз.

В 2006 году Виталий подписал трехлетний контракт с «Пармой», затем была аренда в «Пизу» и трансфер в «Бари» в 2009 году. В этом клубе белоруса обвинили в участии в договорных матчах и дисквалифицировали на три с половиной года.

В 2012 году футболист завершил карьеру и стал чаще появляться в медиапространстве. Кутузов увлекся хоккеем, выдвигал свои кандидатуру на выборы главы АБФФ и светился на мероприятиях белорусского филиала футбольного клуба «Интер». Сейчас экс-форвард «Милана» занимается новым проектом — помогает молодым игрокам найти себя в футболе.