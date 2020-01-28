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Доллар и евро снова устремились ввысь

28.01.2020 13:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский рубль уже второй день девальвируется к евро и доллару, но укрепление к российскому рублю позволило сохранить значение корзины валют без изменений.

С начала недели её стоимость снизилась на 0,15%, а с начала января всего на 0,07%.

Курс доллара вырос на 0,0082 BYN до 2,1283 BYN/USD.

Доллар укрепился второй раз подряд в общей сумме уже на 0,0153 BYN до максимума за 295 дней. Напомним, что до этого была затяжная серия из семи последовательных снижений, за время который американская валюта подешевела всего на 0,0118 BYN.

Кус евро поднялся на 0,0064 BYN до 2,3454 BYN/EUR.

Евро за два дня подорожал на 0,0115 BYN. До этого была серия из шести последовательных снижений на общую сумму 0,0353 BYN, которая обвалила курс европейской валюты до минимума за 29 дней.

Курс российского рубля упал ещё на 0,0117 BYN до 3,3865 BYN/100 RUB — минимума за 35 дней.

За последние 11 торгов сотня российских рублей рухнула в цене уже на 0,0806 BYN.

Центробанк России

Российский рубль девальвируется к доллару и евро на Московской бирже. Это вынуждает Центробанк России поднимать официальные курсы доллара и евро. Так, курс доллара подскочил на 49 копеек до 62,8299 российских рублей — максимума за полтора месяца.

Официальный курс евро вырос на 45 копеек до 69,2260 российских рублей — максимума за две недели.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Белорусский рубль уже второй день девальвируется к евро и доллару, но укрепление к российскому рублю позволило сохранить значение корзины валют без изменений.
 
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