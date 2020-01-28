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Случаев коронавируса в Беларуси не зарегистрировано — Минздрав

28.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Случаев коронавируса в Беларуси не зарегистрировано — Минздрав

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Случаев коронавируса в Беларуси не зарегистрировано. Об этом сегодня журналистам сообщил министр здравоохранения Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

/Будет дополнено/

 
Случаев коронавируса в Беларуси не зарегистрировано — МинздравВ НАЦИОНАЛЬНОМ АЭРОПОРТУ МИНСК НАЛАДЯТ ДВОЙНОЙ КОНТРОЛЬ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА
Об этом сообщил министр здравоохранения Владимир Караник.
 
 
 
https://www.belta.by
 
Теги: Минск
 
 
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28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Случаев коронавируса в Беларуси не зарегистрировано. Об этом сегодня журналистам сообщил министр здравоохранения Владимир Караник,...
 
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