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Случаев коронавируса в Беларуси не зарегистрировано — Минздрав
28.01.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Случаев коронавируса в Беларуси не зарегистрировано. Об этом сегодня журналистам сообщил министр здравоохранения Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.
/Будет дополнено/
Об этом сообщил министр здравоохранения Владимир Караник.
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28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Случаев коронавируса в Беларуси не зарегистрировано. Об этом сегодня журналистам сообщил министр здравоохранения Владимир Караник,...
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