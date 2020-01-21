Одна из «самых сексуальных женщин России» выступит в Минске со стендапом

Источник материала: Tut.by

Автор юмористического блога, сценаристка и одна из «самых сексуальных женщин России» по версии читателей журнала Maxim Наталья Краснова выступит в Минске 18 апреля со своей стендап-программой.

Большинство знает Краснову благодаря ее юмористическим скетчам в Instagram (сейчас у Натальи более двух миллионов подписчиков). Однако карьера Натальи в юморе куда более разнообразна: от КВН до Stand Up, от написания монологов Петросяну до скетчей для «Наша Russia». Еще в студенчестве девушка писала шутки для одной из челябинских команд КВН, а чуть позже принимала участие в первых сезонах «Смеха без правил», Comedy Club и Comedy Battle на ТНТ, где стала победителем.

Карьера блогера для Красновой началась стихийно. Наталья спорила с сыном-подростком о том, что «блогером может стать кто угодно», и для наглядности провела эксперимент: записала несколько роликов в свой Instagram. Они неожиданно стали набирать популярность. Сейчас новые видео Красновой смотрит до миллиона человек в день. Наталья шутит, что в споре все-таки оказалась права, блогером действительно может стать кто угодно.

Перед своими подписчиками Краснова предстает в гротескном образе наивной «Insta-дивы» с большим декольте и обведенными далеко за контур губами. «Некоторые, когда узнают, что на самом деле я обычный человек, отписываются. Людям интереснее смотреть на фриков», — смеется Наталья.



Фото предоставлено организаторами

В жизни девушка далека от своего «сценического образа». Краснова в прошлом преподавала в школе, является кандидатом педагогических наук и обладает званием «Учитель года». Работу в школе она решила оставить после того, как блог начал набирать популярность. Помимо успешного блога, многие знают Наталью как автора нескольких книг, самая популярная из которых — «Бывшие».

В Минске Наталья Краснова выступит в формате стендапа: поделится женскими секретами (например, как в 38 выглядеть на 37), расскажет «всю правду» об отношениях мужчин и женщин и вместе с залом посмеется над вечными жизненными проблемами.

Когда: 18 апреля, 18.00 Где: ДК МАЗ Сколько: 44 — 89 рублей Купить билет

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Где в Минске послушать стендап? Вот варианты (есть бесплатные)

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