Дом, в котором уютно всем. В лицее прошло родительское собрание

Источник материала: Ивьевский край

«Приоритетные направления деятельности учреждения образования» – под таким названием в Ивьевском ГСПЛ прошло общее родительское собрание, на котором присутствовали И. Могильницкая, помощник прокурора Ивьевского района, А. Шабанович, начальник инспекции по делам несовершеннолетних Ивьевского РОВД

Перед родителями выступил директор лицея Т. Юруш, который рассказал о том, чем живет сейчас учебное заведения, как проходит обучения профессиям, какова материально-техническая база для этог7о создана, и о том, чем занимаются учащиеся во внеурочное время, какие кружки, секции, объединения по интересам посещают и могут посещать.

И. Могильницкая рассказала о профилактике безнадзорности, правонарушений, пьянства, наркомании среди несовершеннолетних, защите законных прав и интересов детей. О безопасной жизнедеятельности говорил А. Шабанович. Он также рассказал об административной и уголовной ответственности несовершеннолетних, о законных правах и обязанностях законных представителей. Особое внимание было уделено вопросу преступлений в сфере высоких технологий.

В ходе собрания родителям были вручены благодарственные письма, а ребята, которые занимаются в объединениях по интересам, подготовили концерт-приветствие «Дом, в котором уютно всем».







