«Что за супер-эконом?». По Гомелю разъезжает очень странное как бы «Яндекс.Такси» (на самом деле нет)

Источник материала: Tut.by

В Сети появилось забавное фото: по Гомелю разъезжают «жигули» с желтым плафоном с шашечками такси и в раскраске, напоминающей Яндекс.Такси. Все бы ничего, но выглядит машина, мягко говоря, не очень презентабельно: местами металл съела ржавчина, вместо бокового стекла — пленка, а из пассажирского окна торчит… чучело ондатры. Вот это супер эконом, удивлялись пользователи! AUTO.TUT.BY отыскал хозяина авто.



Фото: ЧП Гомель | Гомельская область

Егору, владельцу «жигулей», — 20, и это его первое авто. Купил его парень примерно год назад за 200 долларов. Деньги заработал сам. Теперь не вылезает из гаража, ведь «семерка» старше своего владельца на целых 7 лет, приходится все время что-то ремонтировать. То мотор заклинит, то подшипник полетит. А на днях кто-то разбил стекло и вытащил магнитолу.

Но Егор стойко переносит все невзгоды. «Как говорится, при покупке „жигуля“ в подарок получаешь образование автомеханика», — шутит он.

Недавно, рассказывает парень, друг подарил ему плафон с шашечками — так возникла идея разрисовать авто под Яндекс.Такси. Купил краску — и получилось то, что получилось.

Ко встрече с гаишниками, смеется автовладелец, он морально готов. Правда, денег на штраф, признается, у него пока нет — так что лучше не встречаться.

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