Бросил университет на третьем курсе и отправился в безвременное кругосветное путешествие

Источник материала: Ивьевский край

История о том, как несостоявшийся айтишник Рома Свечников учился жизни у всего мира.

Книга «Рома едзе» родилась из серии статей, которые он публиковал на одном интернет-портале. А публиковать было что: 150 000 км в пути, 25 стран, два с половиной года в дороге – и все это без денег в кармане.

В книге вы не найдете подробных описаний городов и стран – их можно увидеть в любом поисковике в разделе «картинки». Особое внимание автор уделяет людям. Это и делает книгу по-настоящему уникальной.

Заключение под стражу и мимолетная любовь, ночевки в заброшенных домах и философские рассуждения – лишь малая часть всех приключений белоруса. Белоруса, который познал другую свободу – свою, особенную.



