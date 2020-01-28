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Выпускник лицея об учебе, себе и продолжении обучения

28.01.2020 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Как выбрать профессию? Кто поможет и подскажет? Эти вопросы как никогда актуальны в настоящее время для выпускников базовой и средней школ. Чтобы упростить эту задачу, в Ивьевском государственном профессиональном лицее проводятся Дни профориентации, которые собирают учащихся выпускных классов со всех учреждений образования района. На этот раз для них была организована встреча с учащимися Минского государственного  механико-технолог7ического профессионально-технического колледжа Артуром Марчиком, который закончил ивьевский лицей в 2019 году. Молодой человек рассказал учащимся школ о перспективе обучения в ГСПЛ и дальнейшей ступеньке обучения в колледже, где он получает профессию мехатроника.

Выпускник лицея об учебе, себе и продолжении обучения

Выпускник лицея об учебе, себе и продолжении обучения

Выпускник лицея об учебе, себе и продолжении обучения

Выпускник лицея об учебе, себе и продолжении обучения

Выпускник лицея об учебе, себе и продолжении обучения

Выпускник лицея об учебе, себе и продолжении обучения

Для учащихся были подготовлены консультирование и мастер-классы по квалификации «водитель автомобиля категории «С», «слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин», «тракторист-машинист категории «А», «В», «D», «машинист холодильных установок», «электромонтер по обслуживанию и ремонту электрооборудования».

Организаторы мероприятия уверены, что информация, которую получают учащиеся школ в ходе Дней профориентации, способствует привитию у обучающихся навыков принятия самостоятельных, взвешенных решений, основанных на умении справляться с различными жизненными трудностями, что в дальнейшем поможет в выборе профессии и быстрой адаптации к профессиональной деятельности. А проводимые мастер-классы помогут расширить опыт прямого общения учащихся с представителями различных профессий.

И. МИХАЙЛОВА.

 
 
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Как выбрать профессию? Кто поможет и подскажет? Эти вопросы как никогда актуальны в настоящее время для выпускников базовой и средней школ. Чтобы упростить эту...
 
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Полымя
Единство
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