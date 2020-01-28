Беларуские власти хотят давать отсрочку от армии взамен на работу в колхозе

Источник материала: KYKY

Сегодня, 28 января, Александр Лукашенко вел совещание по плачевному положению агропрома Витебской области (с 2013 года его показатели все падают и падают). В это время профильные чиновники внесли ему предложение: давать отсрочку от призыва на срочную службу молодым специалистам из сельхозсферы. Об этом пишет телеграм-канал «Пул Первого», близкий к администрации президента.

Президент тут же напомнил о своем давнем поручении: продумать для некоторых категорий молодых людей возможность служить каждый год по 1,5-2 месяца (из сферы АПК – зимой, всем остальным – летом). То есть отлучаться на военную подготовку «в оптимальный период». Лукашенко добавил, что нужно обучать беларусов так, чтобы они могли служить хотя бы в территориальной обороне, если будет нужно.

Как итог – вопрос проработают и выберут вариант, который всех устроит. Или одного конкретного человека, сами понимаете.

TUT.by напомнил , что из-за демографической ямы в 2018 году в армию призвали только десять тысяч беларусов и расстроились, что получилось так мало. Тогда власти придумали «закон об отсрочках» – придумали, а потом, спустя время, приняли.

Этот закон, который не критиковал только ленивый, дает отсрочку для высшего образования всего раз. Тем, кто знает о призыве, но идет на него, запретят выезд за границу. А призывная комиссия в таком случае может решить, что беларус не прошел военную службу незаконно.

До принятия закона в парламенте беларусы запустили петицию, где требовали отказаться от изменения призыва в армию. Обращение подписали десять тысяч человек. Тем не менее депутаты в двух чтениях проголосовали за закон, Совет Республики также его одобрил. Раскритиковав противников закона об отсрочках, 24 июля прошлого года закон подписал президент.

Фото обложки: @iliyaprusikin.