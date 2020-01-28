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«В новый год по «Доброй дороге!»

28.01.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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— девиз Единого дня безопасности, который пройдет 31 января

С начала 2020 года на автодорогах Минской области произошло 41 дорожно-транспортное происшествие. 8 человек погибли и 39 получили телесные повреждения различной степени тяжести. 3 ДТП произошло по вине нетрезвых водителей.

По-прежнему остается высоким удельный вес автоаварий с участием пешеходов. Основной из причин дорожно-транспортных происшествий с данной категорией является игнорирование самими пешеходами Правил дорожного движения, а также отсутствие в темное время суток световозвращающих элементов на одежде пеших участников.

Многие пешеходы не хотят понимать, что водитель не в силах мгновенно остановить свой автомобиль, чтобы избежать наезда. В темное время суток пешеходы становятся наиболее уязвимыми. Водителям следует быть предельно сосредоточенными при проезде по слабо освещенным или неосвещенным участкам дорог вблизи населенных пунктов. Именно там наиболее высока вероятность появления на проезжей части пешеходов. Водитель должен быть готов к любым неожиданностям.

1 января, около 22.00, в Солигорском районе, водитель 1995 г.р., двигаясь на автомобиле «Пежо» в направлении  Солигорска,    совершила наезд на пешехода 1970 г.р., который находился в полосе движения транспортного средства. В результате наезда пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте ДТП.

4 января, около 21.40, в д.Обчин Любанского района, водитель 1995 г.р., двигаясь на автомобиле «Опель», совершил наезд на лежащего на проезжей части местного жителя. В результате ДТП пешеход 1966 г.р. был госпитализирован.

16 января, около пяти утра, вблизи г.п. Смиловичи Червен-ского района, водитель 1964 г.р., двигаясь на автомобиле «Фольксваген», совершил наезд на внезапно вышедшего на проезжую часть пешехода 1969 г.р., жителя г. Минска. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.

20 января, около 6 часов утра, вблизи д. Заречье Смолевичского района, водитель 1984 г.р., двигаясь на автомобиле «Ниссан», совершил наезд на находившегося на проезжей части пешехода  2000 г.р.. В результате ДТП пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

Все пешеходы не были обозначены светоотражающими элементами.

Дорога не прощает безответственного поведения на ней, особенно в состоянии алкогольного опьянения.

Даже в холодное время продолжаются наезды на велосипедистов. Так, 16 января, около 8 утра, в черте д. Старый Копыль, водитель 1989 г.р., двигаясь на автомобиле «Фольксваген» в направлении г. Копыль, совершил наезд на двигавшегося в попутном направлении велосипедиста 1973 г.р. В результате ДТП велосипедист с полученными травмами был госпитализирован. Известно, что велосипед был обозначен светоотражателями, а хозяин — нет. 

Напоминаем, велосипедистам необходимо оборудовать свои велосипеды фарами (фонарями), излучающими спереди белый свет, сзади — красный.

Также, согласно п.148 ПДД, движение на велосипедах должно осуществляться по обочине,  а в случае ее отсутствия — не далее 1 метра от правого края проезжей части дороги. Кроме того, велосипедистам запрещается двигаться по дороге в условиях снегопада и (или) гололедицы.

Управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения — одно из самых грубых нарушений Правил дорожного движения. Статистика свидетельствует, что 5 — 10 % ДТП, совершаемых по вине водителей, связано именно с этим правонарушением. По статистике за пятницу и выходные дни возрастает количество нетрезвых водителей. Этот соблазн объясним тем, что не нужно на работу, хочется расслабиться, но это ни в коей мере не оправдывает их действий, которые в результате могут привести к дорожно-транспортным происшествиям.

Уважаемые граждане! Если вы видите или знаете, что транспортным средством управляет водитель с признаками опьянения, сообщите в дежурную часть ГАИ по телефону 102.

Пусть для каждого из нас дорога будет доброй и безопасной!

«НН».

 


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Теги: Минск
 
 
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— девиз Единого дня безопасности, который пройдет 31 января С начала 2020 года на автодорогах Минской области произошло 41 дорожно-транспортное
 
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Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
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