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Крещенские купания в Солигорске. Где можно будет окунуться?
28.01.2020 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
15 января 2020 21:25 5115
Крещенские купания в Солигорске. Где можно будет окунуться?
Крещенские купания — широко распространённая православная традиция. Обычно 19 января погода стоит зимняя, на Крещенье православным верующим приходится при выполнении обряда окунаться в прорубь. Нынешний год, похоже, будет исключением. Окунуться в открытый водоём будет комфортной. Так где же в столице белорусских шахтёров будут организованы крещенские купания?
По информации спасателей, уже отведено место для проведения религиозного обряда. Окунуться можно будет с 10.00 (в это время начнётся водосвятный молебен) до 16.00 часов. Место окунания на Детском пляже будет специально оборудовано.
Подготовила Светлана АРХИПОВА.
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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15 января 2020 21:25 5115 Крещенские купания в Солигорске. Где можно будет...
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