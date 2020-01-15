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Крещенские купания в Солигорске. Где можно будет окунуться?

28.01.2020 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


15 января 2020 21:25 5115

Крещенские купания в Солигорске. Где можно будет окунуться?

Автор: Эдуард Кидяев.

Крещенские купания — широко распространённая православная традиция. Обычно 19 января погода стоит зимняя, на Крещенье православным верующим приходится при выполнении обряда окунаться в прорубь. Нынешний год, похоже, будет исключением. Окунуться в открытый водоём будет комфортной. Так где же в столице белорусских шахтёров будут организованы крещенские купания?

Крещенские купания в Солигорске. Где можно будет окунуться?

По информации спасателей, уже отведено место для проведения религиозного обряда. Окунуться можно будет с 10.00 (в это время начнётся водосвятный молебен) до 16.00 часов. Место окунания на Детском пляже будет специально оборудовано.

Предварительно водолазы очистят дно от мусора, место будет огорожено буйками. Также в этот день на пляже будут дежурить спасатели.

Будет работать выездная торговля, где солигорчанам предложат горячие чай и кофе. Переодеться после окунания можно будет в специальных палатках.

Как в Солигорске проходили крещенские купания в прошлом году, можно посмотреть в нашем ярком фоторепортаже. 

Крещенские купания в Солигорске. Где можно будет окунуться?
Крещенские купания в Солигорске. Где можно будет окунуться?

Подготовила Светлана АРХИПОВА.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
 
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15 января 2020 21:25 5115 Крещенские купания в Солигорске. Где можно будет...
 
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Единство
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