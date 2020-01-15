Крещенские купания в Солигорске. Где можно будет окунуться?

Крещенские купания — широко распространённая православная традиция. Обычно 19 января погода стоит зимняя, на Крещенье православным верующим приходится при выполнении обряда окунаться в прорубь. Нынешний год, похоже, будет исключением. Окунуться в открытый водоём будет комфортной. Так где же в столице белорусских шахтёров будут организованы крещенские купания?

По информации спасателей, уже отведено место для проведения религиозного обряда. Окунуться можно будет с 10.00 (в это время начнётся водосвятный молебен) до 16.00 часов. Место окунания на Детском пляже будет специально оборудовано.



Предварительно водолазы очистят дно от мусора, место будет огорожено буйками. Также в этот день на пляже будут дежурить спасатели.



Будет работать выездная торговля, где солигорчанам предложат горячие чай и кофе. Переодеться после окунания можно будет в специальных палатках.



Как в Солигорске проходили крещенские купания в прошлом году, можно посмотреть в нашем ярком фоторепортаже.

