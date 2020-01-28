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Вопрос выступления "Минска" и столичного "Динамо" в высшей лиге решится на Исполкоме БФФ 3 февраля

28.01.2020 15:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

3 февраля пройдет заседание Исполкома БФФ. Ожидается, что руководители федерации в этот поставят точку в вопросе выступления "Минска" и столичного "Динамо" в высшей лиге-2020.

Председатель БФФ Владимир Базанов ранее заявлял, что если минское "Динамо" не найдет к сезону-2020 нового собственника, то "Минск" может потерять место в элите, так как у одного владельца не может быть больше одного клуба в высшей лиге. СМИ сообщали, что проблема может решиться в результате перехода "Динамо" под крыло Министерства спорта и туризма Беларуси.
 
Теги: Минск
 
 
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3 февраля пройдет заседание Исполкома БФФ. Ожидается, что руководители федерации в этот поставят точку в вопросе выступления "Минска" и столичного "Динамо" в высшей...
 
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