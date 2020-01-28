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Горецкие эпидемиологи рассказали о ситуации с коронавирусом

28.01.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Насколько опасен новый коронавирус, о котором уже все наслышаны? Что у него за симптомы и какие профилактические меры важно принимать? Может ли вирус передаваться через посылки из Китая? Объясняет заведующая отделом эпидемиологии районного центра гигиены и эпидемиологии Татьяна Волкова.

 

Горецкие эпидемиологи рассказали о ситуации с коронавирусом
Вспышка болезни, вызванная новым коронавирусом 2019-nCoV, началась с обнаружения в середине декабря 2019 года в городе Ухань Китая первых случаев пневмонии неизвестного происхождения у местных жителей. Фото Униан

 

Впоследствии китайские ученые выделили новый коронавирус — 2019-nCoV, который не менее чем на 70% похож по генетической последовательности на вызывающий тяжелый острый респираторный синдром (известный также как атипичная пневмония).

По заявлению министра Национальной комиссии здравоохранения Китая Ма Сяовэя, инкубационный период вируса составляет от 1 до 14 дней, в течение которого также возможно заражение человека человеком. На этой стадии его обнаружение тепловизорами неэффективно.

 

Если инфицирование произошло от человека к человеку, то инкубационный период не превышает пяти дней.

 

Горецкие эпидемиологи рассказали о ситуации с коронавирусом
Изображение ранее известного штамма коронавируса. NIAID (Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний США)

 

Коронавирусная инфекция является зооантропонозной, то есть возможна передача от животных к человеку. Не исключено, что и в случае 2019-nCoV источником инфекции являются животные. Многие первые заболевшие имели отношение к рынку Уханя, на котором продаются морепродукты, а также птицы, змеи, летучие мыши и сельскохозяйственные животные.

В настоящий момент не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом через предметы и пищевые продукты, в частности, через посылки с AliExpress, фрукты, овощи.

 

Основным способом распространения вируса является передача от человека к человеку.

 

Горецкие эпидемиологи рассказали о ситуации с коронавирусом
Заведующая отделом эпидемиологии Горецкого райЦГЭ Татьяна Волкова: «Инфекция, вызываемая вирусом 2019-nCoV, протекает как бессимптомно или в легкой форме, так и в тяжелой форме с риском смерти». Фото Михаила Левцова

 

На 28 января подтверждено 2902 случая заражения и 82 смертельных случая (все в Китае). Излечено около 60 человек.

Симптомы могут включать лихорадку, кашель, одышку. По некоторым данным, возможны также проблемы с пищеварительной или нервной системами. Предварительный анализ данных позволяет утверждать, что имеется высокая контагиозность (способность передаваться) при контакте с больным человеком.

 

Горецкие эпидемиологи рассказали о ситуации с коронавирусом
У людей коронавирусы ответственны за 10–15% простуд, но некоторые из них приводят к серьезным пневмониям. EPA-EFE/ALEX PLAVEVSKI

 

Меры предосторожности:

— при планировании зарубежных поездок уточнять эпидемио­логическую ситуацию;

— не посещать рынки, где продаются животные, морепродукты;

— употреблять только термически обработанную пищу, бутилированную воду;

— не посещать зоопарки, культурно-массовые мероприятия с привлечением животных;

— использовать средства защиты органов дыхания (мас­ки);

— мыть руки после посещения мест массового скопления людей и перед приемом пищи;

— при первых признаках заболевания обращаться за медицинской помощью в лечебные организации, не допускать самолечения;

— при обращении за медицинской помощью информировать медперсонал о времени и месте пребывания в КНР.

 

Заведующая отделом эпидемиологии Татьяна Волкова рекомендует заранее планировать свои поездки при посещении КНР и воздержаться от поездок в город Ухань до стабилизации ситуации.


 
 
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  Насколько опасен новый коронавирус, о котором уже все наслышаны? Что у него за симптомы и какие профилактические меры важно принимать? Может ли вирус...
 
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