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Чем порадуют своих выпускников слуцкие школы в эту субботу

28.01.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Чем порадуют своих выпускников слуцкие школы в эту субботу

Фото: slutsk-vedy.gov.by

В субботу, 1 февраля, школы и гимназии Слуцка распахнут двери для своих выпускников. SlutskGorod узнал, какие мероприятия пройдут в этот вечер в учреждениях образования.

Гимназия № 1 торжественно встретит своих выпускников в 16.30 в фойе учреждения, после чего в 17.00 состоится концертная программа «Здесь начинался ваш профессиональный путь».

Гимназия №2 проведёт праздничное мероприятие в актовом зале в 17.00.

ГУО «Средняя школа № 2 г. Слуцка»  Подготовила праздничную программу, которая начнётся в 17.00 в спортзале школы.

СШ № 4 порадует гостей мероприятия концертной программой «Однажды, много лет спустя». Начало в 17.30.

СШ № 5 торжественную встречу для своих выпускников проведёт в Центре детского творчества, которая начнётся в 17. 00.

СШ № 6 в 16. 30 порадует своих гостей концертной программой, по окончании которой для выпускников в отдельных кабинетах пройдут классные часы.

СШ № 8 планирует особую встречу: под музыку известных композиторов выпускников школы будет встречать учительский оркестр с 16.00 в фойе школы. Здесь же организуют фотозону. Большая концертная программа начнётся в 17.00, которая продлится ориентировочно до 19.00.

СШ №9 для своих выпускников так же проведёт концертную программу. Начало в 17:00 в актовом зале школы.

СШ № 10 приглашает на концертную программу в 16.30, которая пройдёт в актовом зале.

СШ № 11 ждёт гостей на праздник "Через годы, через расстояния..." в 17.30. Мероприятие пройдёт в актовом зале.

СШ №12 приглашает на вечер встречи, который состоится в 17:00 в актовом зале школы.

СШ №13 так же креативно подошла к мероприятию и планирует установить фотозону с логотипом школы. В актовом зале в 17.00 начнётся концерт, где каждому из юбилейных выпусков дадут слово в торжественно части.

Все школьные  мероприятия в этот вечер завершатся ориентировочно в 19.00, после чего кто-то пойдёт продолжать общение и веселиться в местные кафе, кто-то домой или на дискотеку. Кстати, если вы все ещё не знаете, где провести время после концерта, вас ждут на танцполе:

В Молодёжном центре в субботу, 1 февраля в 20.00,  состоится ночная дискотека посвящённая Дню встречи одноклассников.  Начало в 23.00. Стоимость билета 7 рублей

Мелешковский центр культуры и досуга так же приглашает выпускников на дискотеку «Вечер школьных друзей». Она пройдёт с 20.00 до 4.00. Стоимость входного билета 4 рубля.

Ольга Кононович
Slutsk-Gorod.by

 
 
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В субботу, 1 февраля, школы и гимназии Слуцка распахнут двери для своих выпускников. SlutskGorod узнал, какие мероприятия пройдут в этот вечер в учреждениях образования.
 
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Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
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