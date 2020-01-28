В Могилёве пройдет креатон для старшеклассников «Першыя ідэі: інклюзія»

Источник материала: Горецкий вестник

1 февраля в Могилёве состоится креатон для старшеклассников, участвовать в котором могут ученики со всей Беларуси. Он пройдет в рамках социально-образовательного проекта «Першыя», который реализуется компанией А1 при поддержке организаторов конференций TEDxMinsk. В феврале креатоны будут организованы еще в Гомеле и Гродно.





Креатон под названием «Першыя ідэі: інклюзія» пройдет в могилёвском бизнес-центре «Атриум» (ул. Первомайская, 57) 1 февраля с 11:00 до 15:00.

К участию приглашаются ученики 9-х, 10-х и 11-х классов из любого региона страны, которым интересно потренироваться генерировать идеи, презентовать их на публике и получить советы и комментарии от экспертов.

Участие в креатоне – бесплатное по предварительной регистрации

Предыдущий креатон для старшеклассников 18 января собрал в Витебске около 130 участников для обсуждения проектов в музейном деле, дизайне и архитектуре. В этот раз в Могилёве школьникам предлагают поговорить о комфортности городского пространства для людей с особыми потребностями и возможности их участия в общественной жизни.

Сначала старшеклассники посмотрят несколько видеороликов с выступлениями всемирно известных спикеров. Увиденное пояснит эксперт, который сталкивается с поднятыми вопросами в своей работе. Он же даст участникам креатона конкретную задачу. Затем школьники поделятся на команды и коллективно обсудят, какие идеи можно было бы предложить для достижения поставленной цели, а затем презентуют свои задумки перед аудиторией.

По итогам обсуждения жюри из числа экспертов по теме креатона, представителей компании А1 и академического сообщества отметит лучшие выступления, прокомментирует идеи и наградит их авторов.

Специально к креатону 1 февраля организаторы социально-образовательного проекта «Першыя» готовят третий эпизод белорусскоязычного подкаста, речь в котором пойдет о понятии инклюзии и деятельности в этом направлении в Беларуси. В архиве предыдущих выпусков можно узнать об ораторском мастерстве и культурных проектах в театральной сфере. Посвященный вопросам инклюзии эпизод выйдет на следующей неделе.

Новые выпуски подкаста появятся и накануне креатона «Першыя ідэі: тэхналогіі», который состоится 15 февраля в Гродно, а также «Першыя ідэі: экалогія» 29 февраля в Гомеле.

«Першыя» – это республиканский конкурс идей, с помощью которых можно изменить окружающий мир, общество или жизнь людей к лучшему. Прием заявок еще продолжается, и предложить свою идею до 8 марта могут ученики 9-х, 10-х и 11-х классов из всех регионов Беларуси. Каждый участник конкурса на протяжении учебного года разрабатывает свою идею, а для участия в финале будут отобраны десять старшеклассников. Каждый из них получит приз – iPhone Xs, а также под руководством персонального ментора представит свою идею на масштабной молодежной конференции TEDxYouth@Minsk.