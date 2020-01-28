В США показали новейший глушитель. Он сделан по технологии столетней давности

Источник материала: Tut.by

Оружейная компания Radical Firearms представила на выставке SHOT Show в Лас-Вегасе свою новинку — глушитель для пулемета, предназначенный для использования силами спецопераций. Об этом сообщает military.com.



Фото: military.com

Новая модель 240 FVS, как можно догадаться, разработана для основного американского пулемета M240. Отмечается, что ее технические возможности в разы превышают требования, выдвигаемые к оружию спецназом. Военнослужащие указывают, что глушитель должен выдерживать непрерывный огонь в 600 патронов, а 240 FVS, по словам создателей, «держит» 1500 выстрелов.

Модель печатается на 3D-принтере, а ее конструкция позволяет нагреваться на 250−300 градусов меньше, чем другие глушители. Это имеет много преимуществ — от перегретого 240 FVS не начнет тлеть одежда, если случайно коснуться ее, а тепловая сигнатура оружия будет меньше.

Интересно, что технологии, по которым сделан глушитель, не то что не новые — им больше 100 лет. 200 FVS работает по тому же принципу, что система охлаждения английского ручного пулемета «Льюис» времен Первой мировой войны — так называемый эжекторный подсос. Внутри глушителя создается разница давления, и через устройство проходит воздух, охлаждающий ствол.

От таких технологий отказывались годами, но оружейники из Radical Firearms считают, что это вполне рабочая схема, которую должны оценить по достоинству.