|
В США показали новейший глушитель. Он сделан по технологии столетней давности
Источник материала: Tut.by
Оружейная компания Radical Firearms представила на выставке SHOT Show в Лас-Вегасе свою новинку — глушитель для пулемета, предназначенный для использования силами спецопераций. Об этом
Новая модель 240 FVS, как можно догадаться, разработана для основного американского пулемета M240. Отмечается, что ее технические возможности в разы превышают требования, выдвигаемые к оружию спецназом. Военнослужащие указывают, что глушитель должен выдерживать непрерывный огонь в 600 патронов, а 240 FVS, по словам создателей, «держит» 1500 выстрелов.
Модель печатается на 3D-принтере, а ее конструкция позволяет нагреваться на 250−300 градусов меньше, чем другие глушители. Это имеет много преимуществ — от перегретого 240 FVS не начнет тлеть одежда, если случайно коснуться ее, а тепловая сигнатура оружия будет меньше.
Интересно, что технологии, по которым сделан глушитель, не то что не новые — им больше 100 лет. 200 FVS работает по тому же принципу, что система охлаждения английского ручного пулемета «Льюис» времен Первой мировой войны — так называемый эжекторный подсос. Внутри глушителя создается разница давления, и через устройство проходит воздух, охлаждающий ствол.
От таких технологий отказывались годами, но оружейники из Radical Firearms считают, что это вполне рабочая схема, которую должны оценить по достоинству.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
При этом создатели утверждают, что подавитель обладает запредельными характеристиками.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)