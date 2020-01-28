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Чистить от снега лобовое - для слабаков? Этот водитель именно так и подумал (и пожалел)
Источник материала: Tut.by
Очень странный водитель попал в объектив видеорегистратора в Монреале: он ехал по дороге на автомобиле, лобовое стекло которого было полностью покрыто снегом. Неизвестно, сколько это продолжалось, но финал был предсказуем — все закончилось ДТП. Посмотрите, что произошло.
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Очень странный водитель попал в объектив видеорегистратора в Монреале.
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