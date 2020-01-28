Чистить от снега лобовое - для слабаков? Этот водитель именно так и подумал (и пожалел)

Источник материала: Tut.by

Очень странный водитель попал в объектив видеорегистратора в Монреале: он ехал по дороге на автомобиле, лобовое стекло которого было полностью покрыто снегом. Неизвестно, сколько это продолжалось, но финал был предсказуем — все закончилось ДТП. Посмотрите, что произошло.