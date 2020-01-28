МИД: два белоруса попросили дипломатов помочь им уехать из провинции Хубэй

Источник материала: Вороновская газета





Два белоруса попросили дипломатов помочь им уехать из китайской провинции Хубэй. Об этом сегодня журналистам сообщил заместитель начальника управления Азии и Африки МИД Игорь Белый, передает корреспондент БЕЛТА.

В провинции Хубэй находится девять граждан Беларуси, с пятью из них установлен телефонный контакт. «Два гражданина изъявили желание покинуть эту провинцию», — сказал Игорь Белый.

Специалист отметил, что озвучить точное количество белорусских граждан, которые находятся в Китае, невозможно. Они приезжают в КНР с разными целями, как индивидуально, так и в организованных турах.

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