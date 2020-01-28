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МИД: два белоруса попросили дипломатов помочь им уехать из провинции Хубэй
28.01.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Два белоруса попросили дипломатов помочь им уехать из китайской провинции Хубэй. Об этом сегодня журналистам сообщил заместитель начальника управления Азии и Африки МИД Игорь Белый, передает корреспондент
В провинции Хубэй находится девять граждан Беларуси, с пятью из них установлен телефонный контакт. «Два гражданина изъявили желание покинуть эту провинцию», — сказал Игорь Белый.
Специалист отметил, что озвучить точное количество белорусских граждан, которые находятся в Китае, невозможно. Они приезжают в КНР с разными целями, как индивидуально, так и в организованных турах.
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Два белоруса попросили дипломатов помочь им уехать из китайской провинции Хубэй. Об этом сегодня журналистам сообщил заместитель начальника управления Азии и...
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