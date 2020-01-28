Трагические события произошли в конце марта 2019 года.

В судебном заседании установлено, что 23 летний житель г.Жодино, находясь в квартире знакомой в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта, возникшего на почве личных неприязненных отношений со знакомым, имея умысел на умышленное противоправное лишение жизни последнего с особой жестокостью, сознавая, что нанесением большого количества ударов со значительной силой в жизненно важные органы причиняет ему особые мучения и страдания, подверг потерпевшего избиению, в процессе которого умышленно нанёс последнему не менее не менее 13 ударов руками и неустановленным в ходе следствия твердым тупым предметом в голову. В результате указанных противоправных действий потерпевший скончался на месте преступления от закрытой черепно-мозговой травмы, сопровождавшейся повреждениями мягких тканей головы, кровоизлияниями под оболочки головного мозга и осложнившейся отеком и дислокацией головного мозга.

Обвиняемый вину признал частично, указал об отсутствии у него умысла на лишение жизни потерпевшего.

Виновность обвиняемого в совершении инкриминированного ему преступления подтверждена совокупностью собранных по делу и исследованных в судебном заседании доказательств.

Обвиняемый признан виновным в умышленном противоправном лишении жизни другого человека (убийстве), совершенном с особой жестокостью (п.6 ч.2 ст.139 УК).

С учётом обстоятельств, смягчающих и отягчающих ответственность, характера и степени общественной опасности преступления, способа его совершения, мотивов и целей содеянного, тяжести наступивших последствий и данных о личности виновного на основании п.6 ч.2 ст.139 УК ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Прокурор отдела

прокуратуры Минской области Сергей Шаровар

Вступил в законную силу приговор Минского областного суда о жестоком убийстве в Жодино.

Трагические события произошли в конце марта 2019 года.

В судебном заседании установлено, что 23 летний житель г.Жодино, находясь в квартире знакомой в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта, возникшего на почве личных неприязненных отношений со знакомым, имея умысел на умышленное противоправное лишение жизни последнего с особой жестокостью, сознавая, что нанесением большого количества ударов со значительной силой в жизненно важные органы причиняет ему особые мучения и страдания, подверг потерпевшего избиению, в процессе которого умышленно нанёс последнему не менее не менее 13 ударов руками и неустановленным в ходе следствия твердым тупым предметом в голову. В результате указанных противоправных действий потерпевший скончался на месте преступления от закрытой черепно-мозговой травмы, сопровождавшейся повреждениями мягких тканей головы, кровоизлияниями под оболочки головного мозга и осложнившейся отеком и дислокацией головного мозга.

Обвиняемый вину признал частично, указал об отсутствии у него умысла на лишение жизни потерпевшего.

Виновность обвиняемого в совершении инкриминированного ему преступления подтверждена совокупностью собранных по делу и исследованных в судебном заседании доказательств.

Обвиняемый признан виновным в умышленном противоправном лишении жизни другого человека (убийстве), совершенном с особой жестокостью (п.6 ч.2 ст.139 УК).

С учётом обстоятельств, смягчающих и отягчающих ответственность, характера и степени общественной опасности преступления, способа его совершения, мотивов и целей содеянного, тяжести наступивших последствий и данных о личности виновного на основании п.6 ч.2 ст.139 УК ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Прокурор отдела

прокуратуры Минской области Сергей Шаровар