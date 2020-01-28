Только 27, 28 и 29 января в магазине «Радуга» действует щедрое предложение.
Молоко сгущенное с сахаром, 370г — 0,99;
Колбаски «Дачные» с морковью п/ф охл., кг — 5,99;
Кальмар тушка свежеморож., кг — 5,99
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Щедрые будни в магазине «Радуга»
28.01.2020 — Разное | Новости Дзержинска
Источник материала: Новости Дзержинска
Только 27, 28 и 29 января в магазине «Радуга» действует щедрое предложение.
Молоко сгущенное с сахаром, 370г — 0,99;
Колбаски «Дачные» с морковью п/ф охл., кг — 5,99;
Кальмар тушка свежеморож., кг — 5,99
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Только 27, 28 и 29 января в магазине «Радуга» действует щедрое предложение.
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