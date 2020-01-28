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В Вилейском районе при пожаре погиб человек
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. За прошедшие сутки в Минской области зарегистрировано два пожара, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В Вилейском районе в результате происшествия погиб один человек.
В Столбцах до прибытия подразделения МЧС сотрудник милиции, который проходил мимо,
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Новости Беларуси. За прошедшие сутки в Минской области зарегистрировано два пожара, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В Вилейском районе в результате...
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