В Вилейском районе при пожаре погиб человек

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. За прошедшие сутки в Минской области зарегистрировано два пожара, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В Вилейском районе в результате происшествия погиб один человек.

В Столбцах до прибытия подразделения МЧС сотрудник милиции, который проходил мимо, спас четырех человек. По предварительной информации, все они находились в состоянии алкогольного опьянения. Одна из возможных причин пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.







