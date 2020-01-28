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В Вилейском районе при пожаре погиб человек

28.01.2020 16:55 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. За прошедшие сутки в Минской области зарегистрировано два пожара, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В Вилейском районе в результате происшествия погиб один человек.

В Столбцах до прибытия подразделения МЧС сотрудник милиции, который проходил мимо, спас четырех человек. По предварительной информации, все они находились в состоянии алкогольного опьянения. Одна из возможных причин пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.

В Вилейском районе при пожаре погиб человек

В Вилейском районе при пожаре погиб человек

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Новости Беларуси. За прошедшие сутки в Минской области зарегистрировано два пожара, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В Вилейском районе в результате...
 
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