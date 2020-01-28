﻿ В Дзержинске не хватает ТЦСОН? Проходим опрос еще раз. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Дзержинске не хватает ТЦСОН? Проходим опрос еще раз

28.01.2020 — Разное | Новости Дзержинска  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Новости Дзержинска

Помните, мы предлагали вам пройти некое голосование на тему того, чего не хватает в нашем городе? Так вот, история получила неожиданное продолжение. Более того, нас просят еще раз проголосовать.

Не так давно мы предлагали вам пройти один опрос на тему «Чего не хватает в Дзержинске?». История получила внезапное продолжение: внезапно нас просят пройти еще один опрос. Впрочем, и с результатами прошлого тоже знакомять — в Дзержинске за бюджетные средства будет построен территориальный центр социального обслуживания населения.

Приводим текст: «Уважаемые жители Дзержинска! Благодарим вас за активное участие в предыдущем опросе на тему, чего не хватает вашему городу. Мы получили и обработали 1085 анкет.

По мнению горожан, Дзержинску необходимы школа и детский сад (65,8%), поликлиника (47,7%), физкультурно-оздоровительный комплекс (62,4%) и территориальный центр социального обслуживания населения (81,7%).

В том числе и благодаря вашей активности ТЦСОН включен в перечень объектов, строительство которых будет осуществляться в 2020 году с привлечением средств областного бюджета. Сметная стоимость строительства составляет 4,5 млн белорусских рублей. Здание расположится на земельном участке по адресу: г.Дзержинск, ул.1-я Ленинская, 3.

Необходимость строительства иных объектов, указанных в опросе, также обоснована. Однако финансовых средств на одновременное возведение целого ряда социальных объектов в бюджете нет. Поэтому предлагаем вам вновь поучаствовать в коротком опросе и сделать свой выбор в пользу строительства одного из них. Опрос будет завершен 3 февраля.»

Мы, конечно, понимаем, что опрос анонимный, но, если вы его проходили в прошлый раз, не могли бы в комментариях в нашей группе «ВКонтакте» обозначить, за что голосовали и что вообще думаете по этому поводу. Заранее благодарны.

А сам опрос можно найти вот УТ.

 
 
Ссылка на источник 53
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Помните, мы предлагали вам пройти некое голосование на тему того, чего не хватает в нашем городе? Так вот, история получила неожиданное...
 
Новости дня
Новости разные
 
Два белоруса захотели покинуть провинцию Хубэй и обратились в посольство
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

27.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
28.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика