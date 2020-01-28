В Дзержинске не хватает ТЦСОН? Проходим опрос еще раз

Источник материала: Новости Дзержинска

Помните, мы предлагали вам пройти некое голосование на тему того, чего не хватает в нашем городе? Так вот, история получила неожиданное продолжение. Более того, нас просят еще раз проголосовать.

Не так давно мы предлагали вам пройти один опрос на тему «Чего не хватает в Дзержинске?». История получила внезапное продолжение: внезапно нас просят пройти еще один опрос. Впрочем, и с результатами прошлого тоже знакомять — в Дзержинске за бюджетные средства будет построен территориальный центр социального обслуживания населения.

Приводим текст: «Уважаемые жители Дзержинска! Благодарим вас за активное участие в предыдущем опросе на тему, чего не хватает вашему городу. Мы получили и обработали 1085 анкет.

По мнению горожан, Дзержинску необходимы школа и детский сад (65,8%), поликлиника (47,7%), физкультурно-оздоровительный комплекс (62,4%) и территориальный центр социального обслуживания населения (81,7%).

В том числе и благодаря вашей активности ТЦСОН включен в перечень объектов, строительство которых будет осуществляться в 2020 году с привлечением средств областного бюджета. Сметная стоимость строительства составляет 4,5 млн белорусских рублей. Здание расположится на земельном участке по адресу: г.Дзержинск, ул.1-я Ленинская, 3.

Необходимость строительства иных объектов, указанных в опросе, также обоснована. Однако финансовых средств на одновременное возведение целого ряда социальных объектов в бюджете нет. Поэтому предлагаем вам вновь поучаствовать в коротком опросе и сделать свой выбор в пользу строительства одного из них. Опрос будет завершен 3 февраля.»

Мы, конечно, понимаем, что опрос анонимный, но, если вы его проходили в прошлый раз, не могли бы в комментариях в нашей группе «ВКонтакте» обозначить, за что голосовали и что вообще думаете по этому поводу. Заранее благодарны.