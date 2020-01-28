Сегодня в Смолевичах на базе Центра физической культуры и спорта начало работу жюри XV международного конкурса живописи и графики «На своей земле», который проводится в рамках реализации одноименного международного художественного проекта ОО «Белорусский зеленый крест».

Реализация проекта началась в 2001-м году, когда был организован первый Республиканский фестиваль школьников и учащейся молодежи «День земли. Беларусь». В рамках фестиваля проводилось множество конкурсов: художественный, прикладного искусства, литературный, фотографии, экожурналистики, исполнительского искусства, экологических проектов. В процессе развития фестиваля выявился наибольший интерес именно к художественному направлению, которое стало расти и развиваться и со временем преобразовалось в Международный художественный проект «На своей земле».

Конкурс проходит в 15-й раз, и с каждым годом участие в нем принимает все большее количество детей. В этом году на конкурсе представлены работы юных художников из 27-ми стран. Количество рисунков, пришедших на конкурс, — несколько тысяч.

Марина МИХАЙЛОВСКАЯ.

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