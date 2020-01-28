|
Чемпионка мира по муай-тай: Мужчин бить приятней, чем женщин
Источник материала: Партизан
Алена Лешкевич рассказала о сбитых кулаках и бриллиантах
Возможно, на увлечение тайским боксом среди минчанок повлияла Алена Лешкевич — четырехкратная чемпионка мира, которая и готовит хорошо, и ногой может двинуть и выглядит изящно.
Сама Алена говорит, что на ринге чувствует себя художницей: представляет картину боя, старается сделать все эффектно и красиво.
Корреспондент
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Алена Лешкевич рассказала о сбитых кулаках и бриллиантах
|
Свежие газеты
Архив (Разное)