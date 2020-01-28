«Свободный микрофон»: в Смолевичах выбрали лучших ведущих

На минувшей неделе в Смолевичах выбирали лучших ведущих.

Поводом для этого стал I областной конкурс «Свободный микрофон».

Участие в районном этапе приняли 11 конкурсантов в трех одиночных номинациях и одна пара.

Жюри под председательством методиста УМК управления по образованию, спорту и туризму Анны Чистой оценивало выступления участников в трех испытаниях: представление на тему: «Там, где я счастлив», интерактив с залом и экспромт.

В первом испытании, посвященном Году малой родины, конкурсанты рассказали о милом сердцу уголке — школе, поселке, городе. Второе испытание показало умение участников общаться со зрительской аудиторией, а третье предполагало прочесть сложный текст, произнести скороговорку или ответить на каверзный вопрос — кому что досталось.

Подводя итоги, жюри отметило умение участников конкурса оригинально преподнести информацию, общаться с публикой, не забывать о культуре речи, а также быть артистичными и эмоциональными.

Яркими и запоминающимися были выступления, у кого-то лучше получилось представление милого сердцу уголка малой родины, кто-то был силен в импровизации, кто-то — в интерактивном испытании.

Лучшими ведущими (в своей возрастной категории) были признаны

— среди учащихся: Софья Чубок, Руслана Букетова, Софья Сенько, Диана Бабицкая,

— среди педагогов: Кристина Сушко.

Победители были награждены дипломами управления по образованию, спорту и туризму Смолевичского райисполкома.

Марина МИХАЙЛОВСКАЯ.

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