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Расправа над противниками интеграции с РФ продолжается: осудили Илью Добротвора
Источник материала: Партизан
В суде Минского района 28 января рассматривалось административное дело члена Партии БНФ Ильи Добротвора. Активиста обвиняют в участии в акции протеста, которая прошла в Минске 20 декабря.
Протокол правонарушения составлен по части 1 статьи 23.34 КоАП. Дело рассматривает судья Павел Жечко.
Свидетелями со стороны милиции выступают Максим Поляков и Денис Кашинский.
Добротвор ходатайствует о ведении процесса на белорусском языке. Однако судья ссылается, что в Беларуси два государственных языка и отказывает в ходатайстве.
Из материалов дела следует, что протоколы переделывались и дело приостанавливалось по причине невозможности установить местонахождение Добротвора.
Сам Добротвор заявляет, что не являлся участником акции, а работал там в качестве журналиста. Вину не признает.
"На таких мероприятиях я работаю журналистом постоянно. За последние 5 лет не пропустил ни одного. Я обозначил себя бейджем "пресса", – заявляет он.
Также ссылается на то, что у него на воспитании пятеро детей.
"Как-то обозначен был Добротвор?" – опрашивает судья свидетеля Кашинского.
"Нет, никаких флагов на нем не было".
"А другие обозначения? Какие бейджи", – уточняет судья.
"Не было".
Тогда Добротвор надевает куртку и бейдж, спрашивает у свидетеля, так ли он выглядел?
"Куртка по-моему эта, а бейджа не помню".
Судья опрашивает омоновца Максима Полякова.
Он говорит, что каких-то плакатов или флагов на Добротворе не видел.
"По поводу лозунгов не могу точно сказать, толпа выкрикивала, а он – не знаю".
Суд переходит к исследованию материалов дела.
Просматривается оперативное видео.
Добротвор считает, что видеозапись подтверждает слова свидетелей. Ведь на нем нет флагов, он там снимает (то есть был там в качестве журналиста).
Судья спрашивает, имел ли Добротвор на акции удостоверение журналиста СМИ.
Тот говорит, что имел.
Объявляется перерыв до 11 часов для принятия решения.
Выносится постановление – за участие в несанкционированном массовом мероприятии штраф в размере 10 базовых величин (270 рублей).
Первый штраф Илья Добротвор получил за участие в акции протеста против углубленной интеграции с Россией. 26 декабря суд Московского района Минска вынес постановление о наказании активиста штрафом в размере 30 базовых величин.
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В суде Минского района 28 января рассматривалось административное дело члена Партии БНФ Ильи Добротвора. Активиста обвиняют в участии в акции протеста, которая...
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