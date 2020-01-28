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В Сети пишут, будто орегано помогает от коронавируса. Google и Facebook борются с этим фейком

28.01.2020 17:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Фейки про коронавирус распространены не только в русскоязычном сегменте интернета. Пока белорусы получают рассылку про опасность бананов, англоязычные пользователи читают про то, что против нового китайского коронавируса эффективно масло орегано. Технологические гиганты Facebook, Google и Twitter отчаянно пытаются остановить дезинформацию о распространении коронавируса в Сети. Об этом пишет Daily Mail.


Фото: Reuters

В англоязычном сегменте Сети, в том числе в YouTube, Facebook и Twitter, можно встретить довольно странные посты. Например, утверждение, будто масло орегано эффективно против коронавируса, а также что правительство США «запатентовало» это заболевание.

Конечно, это не соответствует действительности. Орегано однозначно не является вакциной, и вообще этот фейк происходит от мистификации, которой более 10 лет. Но тем не менее данная публикация получила широкое распространение в нескольких закрытых группах на Facebook.

Специалисты из Кремниевой долины пытаются остановить распространение таких мистификаций, чтобы избежать массовой истерии. Как сообщил изданию The Washington Post представитель Facebook Энди Стоун, эта ситуация быстро развивается, поэтому соцсеть продолжит работу «с глобальными и региональными организациями здравоохранения для оказания поддержки и помощи».

Twitter также пытается отвлечь пользователей от бессмысленных постов, которые могут угрожать безопасности людей, и призывает обращаться к официальным источникам. И алгоритм YouTube, который принадлежит Google, отдает приоритет более надежным источникам.

Но несмотря на это, фейки все равно пользуются популярностью. Так, некий популярный пользователь Twitter, чье имя не называется, назвал коронавирус «хайпом» и сослался на то, что государство якобы выкупило патент на заболевание. Хотя это опровергается фактами, исходный твит получил 5800 лайков.

А видео на YouTube, обвиняющее правительство США в использовании коронавируса для отвлечения внимания от импичмента Трампа, также просматривали более 2000 раз.

Несмотря на то. что мистификации получают меньший приоритет в результатах поиска, они все равно могут привести пользователей Сети в заблуждение.

 
 
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Технологические гиганты Facebook, Google и Twitter отчаянно пытаются остановить дезинформацию о распространении коронавируса в Сети.
 
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