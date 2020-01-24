Стартует республиканский конкурс буктрейлеров

Источник материала: Клiч Радзiмы

В редакции районной газеты побывал первый секретарь райкома ОО «БРСМ» Михаил Пуговко, который рассказал нам о том, что стартовал республиканский творческий конкурс буктрейлеров.

— Буктрейлер (англ. booktrailer) — это короткий видеоролик, рассказывающий в произвольной художественной форме о какой-либо книге, — пояснил Михаил Пуговко. — БРСМ совместно с Министерством информации и Союзом писателей Беларуси запускает республиканский творческий конкурс буктрейлеров «Книга с экрана». Приглашает школьников, учащихся учреждений среднего специального образования, студентов и работающую молодежь в возрасте от 14 до 31 года создать короткие видеоролики на основе книг о Великой Отечественной войне, а также произведений белорусских авторов.

Пройдет данное мероприятие в два этапа. Первый — посвящен 75-й годовщине освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Победе советского народа в Великой Отечественной войне. Районные туры первого этапа пройдут с 28 января по 5 марта. Второй этап приурочен к Году малой родины и продлится с 11 мая по 21 июня.

Принять участие можно в одной из трех категорий: «Школьная и учащаяся молодежь», «Студенческая молодежь» и «Работающая молодежь». Причем как индивидуально, так и в составе творческой группы не более 10 человек. Для участия необходимо направить организаторам электронную заявку на адрес shark.brsmrk@gmail.com (Шарковщинский райком ОО «БРСМ»), а также буктрейлер, загруженный на любой файлообменный сервис (Google Диск, Яндекс.Диск) в виде активной ссылки для скачивания. Буктрейлеры должны быть созданы на основе книг о Великой Отечественной войне.

Самое главное требование к буктрейлеру — это должен быть короткий фильм или анимация продолжительностью не более 1,5 минуты. Приветствуется использование стихотворений, прозы, фрагментов из фильмов, снятых по мотивам соответствующей книги, анимационных эффектов. При этом участник должен представить авторскую работу.

Награждение победителей первого этапа конкурса состоится в апреле, а второго — в августе.

Елена АНАНИЧ.